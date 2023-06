Sheinbaum propone que la Ley “El agresor sale de casa” sea nacional (Video)

PACHUCA, Hgo. (apro).- Apoyada por exfuncionarios manceristas y con una plaza que mostró sillas vacías, Claudia Sheinbaum lanzó su primer propuesta rumbo a la candidatura presidencial de Morena en el 2024: que la Ley llamada “El agresor sale de casa”, creada en la Ciudad de México, se aplique a nivel nacional.

“Ninguna mujer en el país debe estar sola frente a la violencia. Hicimos una ley que se llama ‘El agresor sale de casa’, porque nos preguntamos: ¿por qué si una mujer violentada, debe de salir fuera de su casa con sus hijos e irse a esconder a un refugio? Que está bien que haya refugios, pero la mujer tiene derecho a quedarse en su casa frente a un hombre que la violenta”, dijo.

En medio de aplausos y porras, aunque con voz afónica, siguió: “incluso por encima del derecho de propiedad en la Ciudad de México y debe ser nacional, hay una ley que se llama “El agresor sale de casa”. Si una mujer es violentada, un juez determina que se queda en su casa con sus hijos y es volador tiene medidas cautelares”.

En la “Plaza del Reloj Monumental”, la exjefa de gobierno dijo que fue “una decisión difícil” dejar el cargo para poder participar en la encuesta interna de Morena para definir quién coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación que, en los hechos, será quien encabece la candidatura presidencial del partido en las elecciones del 2024.

“¡Imaginen si hubiera dicho que no!”

Durante su discurso de 22 minutos, la exjefa delegacional en Tlalpan enlistó algunos de los logros de su gobierno al frente de la CDMX, como las becas a niños de escuelas públicas, la construcción de dos universidades y varios proyectos de movilidad y trámites digitales.

También reiteró las conocidas frases del presidente Andrés Manuel López Obrador, en entre ellas: “por el bien de todos, primeros los pobres”, “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y “el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás.

Sheinbaum Pardo destacó que entre los seis aspirantes -cuatro de Morena, uno del PT y uno del PVEM-, “solo hay una mujer” y reiteró lo que ya es una de sus frases conocidas: “¡es tiempo de mujeres!... ¡Imagínense si hubiera dicho que no!”.

Según la morenista, “el que una mujer participe en la encuesta no solamente representa la igualdad de las mujeres en todos sentidos, sino que es un símbolo que México ya no es tan machista como era antes, que hoy hay muchas mujeres que están en puestos de decisión muy importantes”.

Manceristas, sillas vacías y “la nueva presidenta”

De los invitados especiales que estaban en el templete, destacó José Ramón Amieva, exjefe de gobierno capitalino que sustituyó a Miguel Ángel Mancera cuando éste se separó del cargo para buscar una curul en el Senado de la República.

Amieva Gálvez estuvo a la izquierda de Sheinbaum el 5 de diciembre de 2018 cuando ésta tomó protesta como jefa de gobierno de la CDMX. Este martes, en la plaza del centro de Pachuca, el actual presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez estuvo a su derecha, sonriente y aplaudidor.

En el templete también estuvieron los senadores morenistas César Cravioto y Navor Rojas; así como diputados federales y locales.

El evento comenzó con la actuación de Fernanda, una niña de no más de 10 años, quien arengó: “¿a quién vamos a apoyar?”, “Hoy es tiempo de mujeres”, “¡Pido aplausos para la nueva presidenta!”. Y le siguió el coro: “¡pre-si-den-ta!”

Aunque la convocatoria era a las 11 horas, a la Plaza del Reloj llegó gente desde las nueve de la mañana, como Margarita, quien -igual que decenas de personas- fue citada a las seis de la mañana en un punto de Ecatepec, Estado de México, para subir al autobús que los llevó a Pachuca y los regresaría al mismo punto.

Por eso alcanzó sitio en la primera fila de los invitados “no especiales”. Ahí también había gente de la Central de Abasto de Pachuca, con sus letreros de “Amor con amor se paga” y “#EsClaudia”.

En la sombra, delimitados por vallas metálicas había decenas de maestros, jubilados y activos, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que solo hicieron presencia, porque no se les escucharon porras.

Pese a que Sheinbaum llegó con 30 minutos de retraso al lugar, la plaza no se llenó. Proceso constató la existencia de sillas vacías y contingentes con grandes mantas de apoyo a la morenista, pero con no más de 20 personas. Por eso, el saludo que la exjefa de gobierno le mandó al gobernador Julio Menchaca, uno de sus fieles seguidores, no hizo eco en el centro de la ciudad llamada “La Bella Airosa”.