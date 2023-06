Adán Augusto López planea gastar 2.5 millones de pesos en su gira por el país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Adán Augusto López, aspirante a coordinar comités de defensa de la cuarta transformación, calculó que en 70 días de recorridos gastará hasta 2 millones y medio de pesos; y de nuevo respondió al presidente del PAN, Marko Cortés: “Nadie le cree ni los buenos días”.

En conferencia desde Aguascalientes y previo a su salida a Guanajuato, señaló que, aunque es el único que no tiene la obligación de hacer una comprobación de sus gastos por rechazar los 5 millones de pesos de Morena, “tengo pensado rendir un reporte semanal de en qué se gasta”.

López Hernández afirmó que las acusaciones del panista son parte de la guerra sucia en su contra y que sus gastos en algunas comidas van desde los 65 pesos; también negó que de su cuenta corran pagos para pintas en bardas.

Dice Markito, el presidentito del PAN, que nosotros sacamos “fajos de billetes” de la Secretaría de Gobernación.



Ese tal Cortés se siente conquistador, aunque no conquiste ni una elección.



Está igual que su amigo Ricky Riquín… pic.twitter.com/QgmqpJ3kMy — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 21, 2023

“Yo he dejado constancia del momento en que aparecieron los primeros de ellos, he presentado las denuncias ante el Instituto Nacional Electoral y les he pedido que ellos investiguen de dónde y quién financia eso. Yo soy ajeno a ese despliegue publicitario, que revisen, ahí están las múltiples denuncias o demandas”, aseguró.

Al dirigente del PAN lo volvió a emplazar a revisar las cuentas de la Secretaría de Gobernación mientras estuvo en el cargo. “Algún día va a entender que no somos iguales”.

Añadió que “hay miembros distinguidos de su partido que ocuparon el encargo que yo ocupé. A mí no me acusaron de haber mercado o lucrado con los permisos de los casinos, por ejemplo, nosotros actuamos de manera honesta en el ejercicio del servicio público. Yo ni siquiera solicitaba viáticos o cargaba gastos personales a la Secretaría de Gobernación, como no lo hice tampoco como gobernador de Tabasco”.