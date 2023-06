Adán Augusto reta a Marko Cortés a investigar presuntos moches para Santiago Creel

GUANAJUATO, Gto. (apro).– Adán Augusto López Hernández aprovechó la gira que hizo en Guanajuato para arremeter en contra del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a quien retó a que investigue a su compañero de partido, Santiago Creel Miranda, por el cobro de presuntos moches a cambio de los permisos para casinos que otorgó cuando fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox Quesada.

“Que busque entre los de su gente, hay un altísimo miembro de su partido que fue secretario de Gobernación, el que dio los permisos para los casinos. ¿De a cómo fue? Que nos diga cuánto costó cada permiso”, señaló ante cientos de personas que asistieron a la reunión a la que convocó en el municipio de Irapuato.

El reto que lanzó Adán Augusto López se da después de que Marko Cortés aseguró que el militante morenista recorre el país con recursos que sustrajo de la Secretaría de Gobernación, con miras a convertirse en el candidato de Morena a la Presidencia de la República.

López Hernández aseguró que durante el tiempo que estuvo en Gobernación no empleó recursos públicos para pagar comidas o bebidas. “En mis años en el servicio público he utilizado el presupuesto de mi salario para financiar mis actividades, yo no tengo nada de qué avergonzarme".

En las reuniones que sostuvo en Salamanca e Irapuato recordó que regresó los 5 millones de pesos que dio Morena a cada “corcholata” para financiar la gira por el país en 70 días. A decir de Adán Augusto, de López Obrador aprendió a recorrer el país sin presupuesto y comiendo lo que la ciudadanía le invitara en sus hogares.

Durante las llamadas asambleas que protagonizó en Guanajuato con el apoyo de los diputados locales Ernesto Prieto Gallardo y Cuauhtémoc Becerra, además de Miguel Ángel Chico, Adán Augusto López presumió una y otra vez su cercanía con López Obrador y presumió los programas sociales del Gobierno federal como la pensión universal para adultos mayores.

“El mejor homenaje que podemos hacerle a un mexicano excepcional e irrepetible como Andrés Manuel López Obrador es seguir trabajando al lado del pueblo de México y seguir honrando su legado, su trabajo", manifestó en la reunión que sostuvo con cientos de personas en Salamanca, donde se ubica la refinería Ing. Antonio M. Amor, y recibió el apoyo del sindicato de petroleros.

Tanto en Irapuato como Salamanca sostuvo que el próximo año la Cuarta Transformación va a terminar con los 32 años de gobiernos panistas en Guanajuato; incluso, afirmó tener la experiencia para poder detener la violencia e inseguridad que padece el estado.

"Desde luego que habrá seguridad. Nosotros sabemos cómo hacerle", comentó para luego agregar que cuando fue gobernador de Tabasco bajó la incidencia delictiva y el estado pasó de ocupar la tercera posición por inseguridad a la número 16.

Según Adán Augusto López la clave está en la coordinación entre la federación, el estado y los municipios, aunque durante el tiempo que estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación la violencia en Guanajuato no disminuyó.

En entrevista, al finalizar el evento que tuvo en Salamanca, el exsecretario de Gobernación criticó la permanencia del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien tiene ya 14 años al frente de la procuración de justicia en el estado.

"Cómo puede hablarse de impartición de justicia cuando tiene, creo que 12 o 16 años el mismo fiscal. Está peor que Don Porfirio".