“El que nada debe, nada teme”: Cuauhtémoc Blanco sobre la demanda de juicio político en su contra

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La demanda de juicio político contra Cuauhtémoc Blanco Bravo presentada por abogados morelenses avanza. El pleno del Congreso del Estado ya conoció este martes el documento y dio cuenta de él para que sea calificado por la Junta Política y de Gobierno, en caso de ser dictaminada como procedente, el proceso iniciará formalmente, para esto hay un plazo de 30 días.

Mientras que el mandatario asegura que “hay fuego amigo” e insistió en que existe un complot y una campaña en su contra para evitar que pueda competir por otro cargo en la elección de 2024, en el que estarían involucrados los 15 diputados de oposición (de distintos partidos políticos, incluido Morena), además del fiscal Uriel Carmona Gándara y su antecesor Graco Ramírez.

La demanda de juicio político contra Cuauhtémoc Blanco ha pasado a la Junta Política y de Gobierno donde se analizará y calificará si existen elementos que fundamenten el proceso. De acuerdo con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Francisco Sánchez Zavala, hay un hartazgo social en la gente porque el titular del Ejecutivo no ha respondido a las necesidades sociales. Negó que exista una campaña negra, más bien “lo único que hace la gente es exigirle que cumpla con sus funciones y facultades”.

El proceso de juicio político

El juicio político una vez que fue ratificada la demanda pasó por el pleno del Legislativo, mismo que lo turnó a la Junta Política. Ahí se hará un análisis para calificar si existen elementos que lleven a la incoación del juicio. Si existen estos elementos se iniciará el juicio, es decir, iniciará propiamente el proceso, esto puede tomar 30 días a partir de este martes. El expediente se turnará a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado que actúa como comisión instructora del procedimiento.

La comisión instructora emplazará al gobernador y le correrá las constancias del expediente con el fin de que prepare su defensa. El gobernador tendrá 15 días para contestar los hechos que se le imputan. En caso de no responder o no asistir al Congreso, se le declarará en rebeldía, con ello perderá el derecho a ofrecer pruebas de defensa.

Habrá entonces un plazo de 20 días hábiles para cerrar la instrucción y luego se turnará al pleno que se convertirá en Jurado de Declaración. Ahí se escuchará al acusado y a su defensor. Es ahí, en esa audiencia donde el pleno del Congreso por mayoría absoluta de 14 votos resolverá el asunto. Si se absuelve, simplemente no pasará nada; si se condena, el expediente pasará al Tribunal Superior de Justicia.

El pleno del Poder Judicial llevará a cabo un análisis y dará vista a la Fiscalía local para que en caso de haber delitos se inicie también un proceso penal en contra del gobernador. El tribunal conocerá y analizará el caso y luego se convertirá en Jurado de Sentencia mismo que en caso de condenarle, lo destituirá del cargo y sancionará de acuerdo con la ley, seguramente con la inhabilitación para ocupar otros cargos. En tanto, la fiscalía estaría en libertad de procesar al mandatario ya fuera del cargo.

El pleno del Congreso local está dividido en dos bloques. El bloque a favor del gobernador está conformado por cinco diputados: Arturo Pérez Flores, Margarita Soriana y Ariadna Barrera, de Morena; Erika Hernández Gordillo, sobrina de Elba Esther Gordillo, de Redes Sociales Progresistas; y Mirna Zavala Zúñiga, quien llegó al Congreso como legisladora del Partido Encuentro Solidario, pero renunció a esa militancia y solicitó su inscripción en Morena. Sólo esos cinco diputados apoyan a Cuauhtémoc Blanco.

En el bloque opositor hay 15 legisladores: De Morena son Alejandro Martínez Bermúdez, quien encabeza la Junta Política y de Gobierno; Macrina Vallejo Bello y Paola Cruz, además de Alberto Sánchez Ortega, quien llegó por el PRI, pero renunció a ese partido para incorporarse a Morena. Además, están los panistas Francisco Érik Sánchez Zavala, quien preside la Mesa Directiva; Andrea Gordillo, Ángel Adame y Óscar Cano; también están Agustín Alonso y Verónica Anrubio, de Nueva Alianza; Luz Dary Quevedo y Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano; el priísta Eliasib Polanco; la petista Tania Rodríguez; y Marguis del Rayo, de Morelos Progresa. La oposición cuenta hasta de sobra con votos para incoarle y declarar procedente el juicio político.

El gobernador acusa “fuego amigo”

En tanto, Cuauhtémoc Blanco Bravo habló de un complot en su contra en el que participan los 15 diputados del bloque opositor de Morena, PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PT y Morelos Progresa, además del propio fiscal general Uriel Carmona Gándara. Aseguró que han llevado a cabo reuniones secretas, pero de las que existen grabaciones en las que se habla de la conspiración.

Reiteró que existe una campaña de difamación en su contra con el objetivo de impedir que compita en las próximas elecciones por un cargo que no precisó. “Yo les he dicho, el que nada debe, nada teme”, sostuvo ante la prensa y luego señaló a su antecesor Graco Ramírez de estar detrás de la campaña. Además, se lanzó contra varios de los aspirantes a contender por la gubernatura en la elección de junio de 2024.

Dijo que hay personajes que en cuatro años no estuvieron en el estado pero que ahora regresan a hostigarlo. En un intento por victimizarse, el gobernador aseguró que él ha hecho su trabajo y que si no ha logrado cumplir sus promesas es porque “hay fuego amigo” y trabas que le ponen sus enemigos para que no pueda trabajar.

Señaló a Rabindranath Salazar, director de Política de la Presidencia de la República, y uno de los aspirantes a la gubernatura por Morena, de estar detrás de la denuncia de juicio político; luego se lanzó contra la senadora Lucía Meza y el alcalde de Jojutla Juan Ángel Flores, también aspirantes; enseguida lanzó acusaciones también contra la actual directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, quien en el inicio de su gobierno fue su secretaria de Cultura y Turismo, y quien ha dicho que también aspira a la gubernatura.