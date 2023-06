Esto dice la carta que el "Güero" Palma le envió a AMLO

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Jesús Héctor Palma Salazar, identificado como fundador del Cártel de Sinaloa, envió tres cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de ellas, en manos de Proceso, le informa que es víctima de la corrupción al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “El Altiplano”.

En la misiva, que consta de cuatro páginas tamaño carta escritas con su puño y letra, y con el sello de recibido de “Presidencia de la República. Atención Ciudadana”, con fecha 17 de noviembre de 2022, Palma Salazar le explica al presidente que recurre a él puesto que en varias ocasiones ha dicho que en la cárcel están “los que no tienen dinero para comprar su libertad”.

También le recuerda al presidente que “hace hincapié de que en su gobierno ya no hay corrupción”. Sin embargo, Palma, de 62 años de edad, afirma ser víctima de la corrupción, “la misma que usted (presidente) se ha empeñado a combatir y desterrar”.

Detalla que funcionarios de “diferentes instituciones” le pidieron una cantidad estratosférica a cambio de su libertad, y hasta visitaron a su familia en su tierra, Sinaloa, para que reúnan el dinero.

Incluso ofrecieron a su familia “facilidades de pago para cubrir el monto”, el cual sería en dólares.

El “Güero” Palma menciona en la carta que ha pasado 27 años preso, donde además de “compurgar mi culpa”, perdió salud y seres amados, sin olvidar que ha sido sometido a torturas.

Las preguntas a AMLO

En la carta, Palma Salazar hace seis preguntas al presidente. Destacan las siguientes: “¿No son suficientes los años de cárcel que he vivido para pagar los errores en el pasado cometido?”; “¿No funciona el sistema de reinserción social de nuestro país?”; “¿Puede más el instinto corruptor de un grupo de funcionarios públicos?”.

Carta enviada por el “Güero” Palma al presidente.

Reitera Palma que “no existe delito alguno, como pretenden hacerlo parecer, fabricándome delitos, haciéndome víctima de acusaciones perversas, que tiene por finalidad obtener dinero que no tengo, delitos que no cometí, por los cuales no tengo que pagar”.

Finaliza su escrito apuntando que los extorsionadores son funcionarios en activo de la Fiscalía General de la República, y que espera que su queja sea atendida.

Los señalamientos de extorsión que plasmó en la carta, los hizo públicos ante un juez durante la audiencia del pasado 10 de mayo que se pospuso hasta el 1 de junio.