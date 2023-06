General André Georges será el nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el general de División retirado André Georges Foullon será el nuevo director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y sustituye a Rafael Marín Mollinedo quien será embajador de la Organización Mundial de Comercio.

El general subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien se retiró en agosto de 2021, fue considerado por el mandatario para ocupar la titularidad de Sedena, “por ser una gente recta, honesta y preparada”, incluso estuvo entre los finalistas de la terna para ese puesto.

Fue director del Colegio Militar y cuando dejó el cargo de la subsecretaria, por retiro, “le dije que pensara en que podía ayudarnos y necesitamos seguir limpiando de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal, “tomé esta decisión”.

Recordó que el ingreso de las aduanas es de más de un billón de pesos, lo que representa cerca del 15% del presupuesto nacional.

En el caso de Mollinedo, “que es una gente muy cercana a nosotros, siempre ha estado en el movimiento” y que asumió la dirección de aduanas en diciembre de 2022, será el embajador en el organismo internacional porque “nos importa mucho fortalecer las relaciones con los países europeos y estamos pensando en la firma de un tratado con la Unión Europea y va a trabajar sobre esto”.