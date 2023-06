"¿Y usted que opina?"; muere Nino Canún, el famoso conductor de televisión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Finalizaba su programa con una frase: ¿Y usted qué opina?, Nino Canún volvió icónica esa frase en la televisión mexicana. El conductor murió a los 84 años.

En 1990 nació el programa “Y usted, ¿qué opina?”, que consistía en un debate sobre los temas de coyuntura, su innovación consistía en la participación del público quien interactuaba por vía telefónica.

Entre las emisiones más recordadas, está la del 20 de diciembre de 1991; programa que duró más de seis horas ininterrumpidas de transmisión, llamada “los OVNIs en México”; donde asistió el investigador Jaime Maussán.

Fue en Imevisión donde Canún comenzó su trayectoria. Además fue el conductor del noticiero Enlace en Canal 11 y Enlace con la Comunidad.

En 2013, Nino Canún en una entrevista afirmó que ha sido despedido 14 veces en distintas televisoras y radiodifusoras.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Nino Canún, agradeció al mandatario nacional porque gracias a él está de regreso en el mundo periodístico.

“Soy Nino Canún vetado a todos los medios de comunicación, pero gracias a usted regreso… vetado por Peña Nieto y Luis Videgaray … Enrique Peña Nieto llega a mi casa y me pide que sea el próximo director de Comunicación Social, yo le agradecí enormemente, le dije que no ‘muchas gracias’; yo no sabía de eso. Le pidió a mi esposa Mara que lo ayudara también, pues le dimos que no, que muchas gracias y me dijo: ‘a un presidente de la República nunca se le dice que no’ y se salió y nunca volví a saber de ellos y quede vetado” expresó durante una conferencia matutina.