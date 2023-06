AMLO advierte de “zalameros” y posibles infiltrados en su celebración del 1 de julio en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Aunque el llamado para la celebración del 1 de julio en el Zócalo es a no actuar de manera oportunista, “de todas maneras, no vayan a salir algunos zalameros”, alertó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sugirió que podría darse que se quieran infiltrar.

Dijo que ese fue el tema que abordó con gobernadores que lo visitaron este miércoles en Palacio Nacional, a quienes también les instruyó que la importancia de la congregación es para festejar cinco años de su triunfo electoral y no para medir muestras de apoyo a la y los candidatos presidenciales.

“De eso hablamos con los gobernadores. Y yo, pues no quise invitar a gobernadores de otros partidos, porque los iba yo a meter en un predicamento. –¿Iban a venir de otros partidos? –Pues no, no, es voluntario, o sea, no. –Pero ¿los invitó? –No, no, no los invité, por eso mismo, porque los meto en predicamento, es: ‘cómo voy a ir yo si lo que se va a tratar…’”, respondió el presidente a las preguntas.

Sobre quienes busquen reventar el acto, sugirió: “No vaya a ser que quiera meter infiltrados, Claudio y se conviertan, porque ya ven cómo se vuelven feministas y se vuelven ambientalistas y se vuelven demócratas y de todo, se disfrazan”.

Todos los funcionarios de todos los niveles pueden acudir, pero como ciudadanos, porque reiteró que la única petición es que no haya politiquería.

“Ahora que está el proceso este de las encuestas, que no vayan a ir ahí a echar porra, ¿no?, a aplaudir más o, lo peor, a ofender a otros. No, no, es la conmemoración del triunfo por la transformación de México, eso está por encima de cualquier interés personal, por legítimo que sea”.

El mandatario federal aseguró que “todos están invitados, nada más que no puede actuarse de manera oportunista, querer sacar raja, esas cosas, pues, que no tienen nada que ver con un movimiento de transformación que tiene como objetivo principal sacar adelante a nuestro pueblo, y en especial a los más necesitados, a los más pobres, ese es el objetivo principal”.

Confió en que sus “hermanos y hermana” –ya sin mencionar sus nombres– son personas serias, muy responsables, pero nunca faltan “los que quieren quedar bien”.