Luisa María Alcalde tuvo discrepancias con el líder minero, Napoleón Gómez Urrutia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, como secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tuvo discrepancias con el líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia, que atoraron negociaciones en el sector, por lo que espera que con Marath Bolaños se tengan acuerdos.

“Ahora Luisa María (secretaria de Gobernación, que es muy profesional, va a ayudar, va a intervenir para que se concilie. Y de manera directa Marath, que es una gente con muchas convicciones, no tiene nada que ver con los antiguos secretarios del Trabajo, estos que estaban al servicio de los mandamás; ahora no, ahora es recto y no es empleado de potentados”, señaló.

En el contexto de empresas relacionadas con Germán Larrea, el presidente expuso la defensa al senador Gómez Urrutia, a quien consideró víctima de una campaña orquestada desde los corporativos, porque en anteriores épocas los arreglos eran cupulares.

“Es que no deja de haber intereses cupulares porque, sí, ¿cómo era la relación antes?, los líderes sindicales convivían en hermandad, comían en el mismo plato con los empresarios. De repente, hay pleitos, en este caso porque se pusieron de acuerdo los grandes mineros, surgidos de la política privatizadora y tenían muchas influencias”, reclamó.

Acusó que empresarios en el sector minero llegaron a imponer a las autoridades laborales, por ejemplo, a un secretario de Trabajo, por el poder político y dominaban, incluso “en la procuraduría —en aquel entonces, ahora fiscalía— pues le presentaron una denuncia a Napoleón, que antes no tenían problema con él”.

Por décadas, detalló, el papá de Napoleón fue un dirigente que se entendía muy bien incluso con las empresas del ramo y cuando heredó el puesto a su hijo, la relación con el legislador fue distinta y acusó que le adjudicaron varios delitos, entre ellos, “le inventan que se había quedado con un porcentaje cuando la liquidación de la mina de Cananea o de Pasta de Conchos, y se tiene que ir al exilio, se va a Canadá”.

López Obrador confesó que buscó rescatar a Gómez Urrutia del exilio, logró regresarlo a México y para darle protección le dio un escaño en el Senado, y que así evitara enfrentar cargos.

“Nos reclamaron muchísimo, me enfrentaban diciendo que cómo protegíamos a una gente con malos antecedentes como Napoleón, y no nos importó, actuamos con principios”, afirmó.

Al regresar al tema del acuerdo que buscarán para no afectar al gremio minero, “yo le voy a pedir a Marath que hable con todos, con los mineros y también con Germán Larrea, con sus representantes, y que se avance en acuerdos”, porque también tienen que enfrentar los nuevos sindicatos que se formaron “para quedarse con los contratos colectivos” y darle salida a las denuncias laborales.