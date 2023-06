Padre demanda a Sheinbaum ayuda para encontrar a su hija desaparecida hace dos años

APIZACO, Tlax. (Apro).- En su visita a Tlaxcala para hablar de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum recibió una demanda especial: José Muñoz le pidió ayuda para encontrar a su hija Daniela Muñoz, desaparecida hace dos años y nueve meses, cuando salió a una fiesta de cumpleaños con un amigo.

Durante la asamblea informativa de la exjefa de gobierno en este municipio tlaxcalteca, el profesor de secundaria pudo llegar hasta el pie del templete y alzar las dos fichas de búsqueda emitidas por las autoridades con el retrato y las características de Daniela, de ahora 29 años. El hombre puso todo su empeño para que, quien podría ser la primera mujer presidenta de México, le ayude a encontrarla.

En entrevista con Proceso, el profesor Muñoz explicó: “Busco a mi hija Daniela Muñoz Muñoz. Ella es maestra de primaria, perteneciente al SNTE… ya estaba laborando, ya trabajaba. Y ya van a ser dos años nueve meses que desapareció”.

Con voz pausada y aún nervioso porque logró que la aspirante presidencial lo viera, contó el último momento que supieron de su hija y el amigo con el que estaba al momento de su desaparición:

“Mi hija desaparece de aquí (Apizaco). Él se la lleva de casa de su mamá. Era un amigo, no era un desconocido para mi hija, tenían ya tiempo de conocerse, desde la secundaria. Salieron un 13 de septiembre al cumpleaños de la mamá de él. Después de las 12 de la noche, le empieza a llamar la mamá de mi hija, pero ya no responde las llamadas. Desde ahí se le empieza a buscar, pero ha habido muchas trabas”.

Trabas y silencio del detenido

El maestro José Muñoz aclaró que el hombre con el que fue visto su hija por última vez fue detenido en el Estado de México, pero su negativa a declarar y las fallas en el sistema judicial de Tlaxcala, no han permitido someterlo a un juicio penal ni obtener información para localizar a Daniela.

Al principio, detalló, la joven y el sujeto fueron reportados como desaparecidos. Ante la impotencia de no ver avances, ni tener información de dónde encontrarla, Muñoz acudió a Palacio Nacional para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo “vinculó” con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Por ello, comenzaron a buscarlo agentes de la Fiscalía capitalina. Varios meses pasaron antes de que las autoridades hallaran el auto en el que se le vio con la joven. Luego, lo localizaron y aprehendieron en el Estado de México, pero ya estaba amparado.

Muñoz agregó: “Afortunadamente, la persona que privó de su libertad a mi hija está detenido, pero se reserva su derecho de hablar, se queda callado. Ya son más de ocho audiencias que se suspenden. Cada vez que hay una audiencia, esta persona cambia de abogado”.

En la audiencia más reciente, cuando ya estaban en el desahogo de pruebas, los jueces renunciaron al caso. “No pudieron dar un auto de formal prisión porque esta persona, cada vez que había una audiencia, cambiaba de abogado”, lamentó.

El padre de familia sospechó que el detenido tiene influencias dentro del sistema judicial. “Me imagino que sí, porque goza de privilegios dentro del penal. En la séptima audiencia se quejó de que no le parecen sus alimentos, de cómo era tratado dentro de la prisión”, recordó.

No obstante, recalcó: “la mamá de mi hija le reclamó ‘¿y mi hija? ¿cómo sabemos dónde está, si está bien, si ya comió, si tiene dónde dormir, si no está enferma?”.

Corazonada

El profesor Muñoz resaltó que han hecho marchas, le han pedido apoyo a la gobernadora, Lorena Cuellar, quien “también nos ha apoyado bastante”, pero insiste: “los que no hacen bien su trabajo son las personas que están a cargo de este caso, los jueces”.

Desesperado, comentó que, debido a las audiencias fallidas, las próximas ya no serán en el municipio de Apizaco, sino en la capital, Tlaxcala. “Nos dicen que va a ser como empezar de cero, otra vez”, lamentó.

También aclaró que la desaparición de su hija “no es un secuestro, no es que se fue con el novio, no es que mi hija necesitara dinero, ella ya era independiente, ya tenía su departamento y vivía de su trabajo. Ya era maestra”.

Y, con el sentido de padre, afirmó: “yo tengo la seguridad, la corazonada de que mi hija está viva, de que vamos a encontrar a mi hija, pero es únicamente que él pueda decir que fue lo que le hizo”.

“Confío en Sheinbaum”

Cuestionado sobre la respuesta que le dio la aspirante presidencial cuando se le pudo acercar para exponer su caso, José Muñoz, explicó:

“Yo pedí, en la parte de atrás (del templete) que me dejaran pasar. Ella pidió que me dejaran pasar… Obviamente, ella es una persona muy capaz. Mandó a una persona de su equipo a que me atendiera. Ya tomaron mis datos, mi teléfono. Yo espero que pronto tengamos una respuesta de parte de ella”.

Mientras Sheinbaum seguía despidiéndose con besos y abrazos de sus anfitriones arriba del templete y escuchando de fondo los gritos de “¡pre-si-den-ta!”; abajo, personal del equipo de la exjefa de gobierno de la CDMX -donde también hay cientos de personas desaparecidas- se le acercó, le tomó sus datos y le dijo: “nosotros le llamamos”.