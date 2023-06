Ebrard plantea "sueños" y "no propuestas" para evitar sanciones del INE

PACHUCA. (apro).- En un encuentro con mujeres en Hidalgo, parte de su gira en busca de la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República, el excanciller Marcelo Ebrard externó, como ideas de acciones que mejorarían la vida del sector femenino, “sueños” como la aplicación de tecnología para reducir la inseguridad y el acceso a capacitación y recursos para el empoderamiento.

El exsecretario de Relaciones Exteriores presentó sus planteamientos como “sueños”, ante la imposibilidad de hacer propuestas sobre acciones de gobierno para que no se le consideren como actos anticipados de campaña.

Ebrard descartó una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) por los pronunciamientos que realizó en torno a posibles acciones de gobierno, pues consideró que “todavía no hay una ley de sueños”, que regule que aquello que se desea no sea manifestado. Asimismo, reiteró que las giras sin propuestas son recorridos turísticos.

“Disfrutar un país seguro es, probablemente, uno de los sueños principales de todos, pero de las mujeres principalmente. Esto significa muchísimas medidas para lograr este objetivo”, indició el aspirante a la nominación de Morena, que participa en un proceso interno que ha sido denominado “en busca de un coordinador o coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación”.

Ebrard consideró que lo que se necesita para lograr niveles de tranquilidad y reducir índices delictivos es la implementación de tecnología en materia de seguridad, como identificación facial a través de las cámaras de videovigilancia, así como bases de datos, por lo cual también planteó una serie de interrogantes: “Todas las personas que han salido de reclusorios por delitos graves, ¿dónde están? ¿cómo se llaman? ¿qué hacen?, en alusión a la necesidad de un sistema que permita tenerlos identificados para evitar reincidencias.

Igualmente, expuso la necesidad de un control efectivo de los vehículos y distinguir, a través las videograbaciones enlazadas a los sistemas de monitoreo y vigilancia, comportamientos anómalos, como, afirmó, ya se realiza en otros países.

“El sueño de seguridad, traducido a la tranquilidad, es un sueño motriz. Tenemos que hacer mucho ahí, tenemos que ponernos a trabajar para en su momento llevar a cabo”, dijo el exfuncionario, siempre refiriendo como “anhelos” de terceras personas las ideas por las que él emitía planteamientos.

Otro “sueño” de las mujeres, añadió, es el apoyo al campo, que, le mencionaron, no existe focalizado a proyectos por género, como tampoco en zonas rurales ni urbanas para mujeres que se dedican a cuidar a otras personas, como adultos mayores, enfermos y menores de edad.

“Tenemos que armar un sistema nacional de cuidados. Ese es el sueño de ellas, realmente”, aseguró Ebrard, quien acotó que otra demanda del sector es el apoyo para el emprendimiento y el autoempleo.

“También se habló que se necesita una promoción cotidiana, con recursos al alcance, para todas las mujeres que emprenden, sea en el campo o sea en las ciudades, para que puedan llevar a cabo sus negocios, porque no tienen muchas propiedades, o tienen acceso en el banco a los créditos”.

Su planteamiento en este sentido es replicar el Fondo Ellas que desarrolló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, enfocado en generar acciones gubernamentales que reduzcan y eliminen las diferencias estructurales, inequidad y brechas de género.

“Conste que es un sueño, no sé si el INE me pueda sancionar por los sueños. Yo les dije a las compañeras: dime tu sueño, ¿cuál es?, pues de eso se trata esto. Si no hablamos de esto, pues entonces es un recorrido turístico. ¿Cuál es el interés de las personas en participar? Entonces, eso es lo que ellas quieren”, justificó.

Otro ejemplo fue el pago bajo que recibe el personal de enfermería, que, indicó, es bajo, pero implica un riesgo alto.

“Me dijeron que su sueldo era de tres mil pesos, y tienen razón (de que es bajo). Les falta equipo. Entonces cuál es el sueño: tener tranquilidad. En esencia, ese es el sueño que tienen aquí en Hidalgo las mujeres, y para eso hay muchas cosas por hacer. Eso nos moviliza y nos compromete”, reiteró.

Ebrard insistió que las intervenciones, más las respuestas que él otorgó, fueron improvisadas, por lo que no se trata de “discursos acartonados, en los que sabes que va a hablar alguien y lee un texto, sino que yo les dije: ¿qué piensas?, y ellas dijeron lo que piensan”. En este sentido, añadió: “yo creo que para eso son estos recorridos: tener diálogos de a de veras, que te diga la gente lo que siente y quiere por su país, y eso es lo que estamos haciendo.

Asimismo, definió su ruta a seguir en la contienda, la cual, sostuvo, lidera desde que renunció a su cargo público y se definición como aspirante: “Primero, vamos a ganar esta encuesta; hoy vamos arriba. Y una vez con eso, armar nuestro plan de gobierno. Pero a nadie le pueden decir: no me digas tu sueño, pues de eso se trata: ¿cuáles son tus aspiraciones? Cada día que te levantas, ¿qué te mueve? ¿la inercia? No, son aspiraciones”.