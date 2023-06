En "cordial" mensaje a AMLO, Cártel del Noreste ofrece tregua para frenar la violencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Mediante un video, el Cártel del Noreste (CDN) supuestamente se dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador para pactar una tregua de violencia en el país, mientras busca un acuerdo para el mismo propósito con el Cártel del Golfo (CDG), en respuesta a la solicitud que en ese sentido hicieron las Madres Buscadoras de Sonora.

En la imagen que circula en redes sociales, un hombre vestido de negro y armado, junto con otros ocho que portan armas largas y que están vestidos de igual manera, hablan a López Obrador para decirle que le responden por el pronunciamiento que hizo el 30 de mayo del presente año, en el que pedía el cese de violencia de los grupos criminales.

En la conferencia mañanera de ese día, López Obrador lamentó que hubiera enfrentamientos entre los cárteles y contra las Fuerzas Armadas, con pérdida de vidas humanas de inocentes, por lo que respaldó el llamado de las Buscadoras a que los delincuentes cesen sus ataques.

--¿Usted sí suscribe o se suma a este llamado para un pacto social?—le preguntaron ese día.

--Yo sí, todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo, y eso no tiene que ser por demanda solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas, ellos deben de asumir una responsabilidad y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción otro camino, no, siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia-- respondió.

Sin embargo, dos días después, también en conferencia mañanera, el mandatario dijo que sus palabras fueron malinterpretadas por algunos medios que publicaron la nota, que la pregunta de la reportera que hizo la pregunta fue “tendenciosa” y que llevaba jiribilla.

“Lo que dije es que yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz, atajó el mandatario.

Explicó:

“La pregunta siempre me pareció tendenciosa, pero no podía decir yo: Fíjense que no queremos ningún acuerdo con la delincuencia; como decían los otros presidentes: ‘No me va a temblar la mano, los vamos a derrotar’, así, esas balandronadas, ¿no?, en asuntos tan serios.

“Yo también, ni modo de decir: No tenemos acuerdos, ni queremos tenerlos, con quien por su propia voluntad decida actuar de manera responsable y humana”.

La respuesta del CDN

Ahora empezó a circular un video, en el que un grupo que se presenta como del CDN dice que acepta la petición presidencial para suspender hostilidades.

“Esta organización da respuesta a su llamado de tregua y se une a la misma sin que esto, por ningún motivo, signifique debilidad, si no que se busque la paz y el bienestar de México. Todos somos mexicanos, nosotros también tenemos madres, padres, hijos, hermanos. Somos humanos”.

“Queremos decirle que nosotros, con independencia de su llamado, hemos hablado con el CDG división Matamoros y estamos en pláticas de paz, y en el mismo canal. Nosotros sabemos el problema de fondo, ya que desde el año 2000 a la fecha la violencia se ha apoderado del país. Sabemos que es un problema que usted heredó en su peor etapa”, lee el vocero del CDN, organización criminal que tiene su base en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Como si fuera broma o algún tipo de chiste, el Cartel Del Noreste #CDN le manda un mensaje a López Obrador donde dicen que se unen por la paz en México. También menciona que están unidos o aliados con el #CDG de Matamoros. Después de toda la gente inocente que en matado y… pic.twitter.com/QW0VAgErsH — Vivo En Marte (@DemonioTtv) June 23, 2023

Dice que están dispuestos a poner su “grano de arena”, pues igual quieren la paz para su gente, y señala que todos los mexicanos pueden beneficiarse de una “ley de justicia transicional”, sin precisar a qué se refiere con ello.

Le preguntan al Presidente de México cuáles serán “los mecanismos jurídicos” para que les den certeza sobre el respeto que habrá a la tregua y acuerdos de paz.

Además piden que les informen quién será el interlocutor del gobierno federal para que sus “representantes jurídicos” dialoguen sobre estos acuerdos.

Al despedirse, mencionan que esperan una respuesta de López Obrador, a sus propuestas.

El llamado de las madres buscadoras

A principios de este mes, Delia Quiroa, titular del Colectivo Diez de Marzo y de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, lanzó un llamado a los líderes de los cárteles mexicanos para establecer un pacto social a fin de prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz.

En un documento, los colectivos pidieron que la desaparición de personas fuera eliminada del territorio nacional tanto por parte de particulares como de las Fuerzas Armadas, por lo que pidieron ayuda y colaboración de los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, Del Golfo, Del Norte, Zetas, Vieja Escuela, Los Salazar, Ciudad Juárez, Tijuana, Beltrán Leyva, Caballeros Michoacanos y Caballeros Templarios.