“Lo que hicieron fue corregirle la plana a otro poder”: AMLO sobre revés de la SCJN al Plan B

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que detrás de la decisión de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, hay una “actitud política, de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta”, también descartó un decreto para la limitar las decisiones del poder judicial para evitar que lo llamen dictador.

“Somos respetuosos de la división y el equilibrio de poderes, algo que ellos no están cumpliendo, ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del poder legislativo, lo que hicieron ayer fue corregirle la plana a otro poder, es como si el poder legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados, ministros corruptos”, denunció.

El mandatario federal sentenció que la oposición ya no puede dominar el Legislativo ni al Ejecutivo, por lo que “esa minoría está encumbrando al poder judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador” y acusó que los ministros, magistrados y jueces son empleados de grupos de poder en México y es donde se quieren refugiar “los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país”.

Si el Ejecutivo interviene en ese tipo de decisiones, consideró, sucederá el mismo escenario durante el gobierno de Ernesto Zedillo “de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro, imagínense pondrían el grito en el cielo porque así son de hipócritas los conservadores. Dirían se trata de una dictadura, `ya ven, teníamos razón, es una dictadura´, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país.

Aseguró que la democracia llegó al país a partir de 2018 y las actuaciones del INE, el Tribunal Electoral y del Poder Judicial solo era “parafernalia, como escenografía, en realidad el gobierno estaba en manos de una mafia de poder y ellos eran los que mandaban” y recordó que en la elección de 1988 el panista Diego Fernández de Cevallos pidió que se quemaran las boletas, para imponer a Carlos Salinas.

A cambio, expuso López Obrador, el PRI le dio a dirigentes del PAN el control del Poder Judicial en el que, afirmó, siguen mandando porque hay integrantes que tienen un pensamiento conservador y actúan en favor de grupos minoritarios.

La solución que el presidente encuentra no es con decretos, sino con una iniciativa que enviará para que sea la población quien elija a ministros, jueces y magistrados, aunque necesitará las dos terceras partes del Congreso, lo cual se sabrá hasta la próxima elección del legislativo.

“Lo otro sería darles motivo para sus campañas, porque ya ven como son hipócritas, se rasgan las vestiduras , ya hay un dictador en México” y dijo que previó cómo sería la votación en la Corte para invalidar el plan B porque, dijo, no quieren dejar de percibir 600 mil pesos al mes, contra el artículo 127 constitucional.

“Con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del poder legislativo. No tengo por qué opinar sobre lo que debería hacer el poder legislativo pero como ciudadano y también como presidente les diría no se metan a ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos porque están menospreciando al pueblo”, expuso.

El presidente expuso que “piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado, es más no exagero, la mayoría de ellos en lo íntimo piensan que el pueblo no existe, que la política es asunto de los políticos, de las élite, así aprendieron, así se formaron, no tienen respeto por el pueblo, la política según ellos e hace en la cúpula (…) Les estamos ganando a los reaccionarios aun cuando cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de manipulación que no den información con honrosas excepciones”.