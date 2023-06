Luego de cuatro días sin electricidad, alcalde de Huetamo reporta nueve decesos por ola de calor

MORELIA, Mich. (apro).- El tema de las probables muertes a causa de la onda de calor en el municipio de Huetamo, que permaneció cuatro días sin servicio de energía eléctrica, enfrentó públicamente al presidente municipal, Pablo Varona Estrada, y al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Mientras el alcalde ha sostenido en los últimos días que se han registrado muertes como consecuencia de golpes de calor —esta mañana precisó que son nueve las víctimas—, el mandatario estatal negó el jueves que se hayan registrado fallecimientos por ese motivo y argumentó que los decesos registrados hasta ahora en Huetamo tienen que ver con causas naturales.

En rueda de prensa transmitida este viernes a través de su perfil en Facebook “C.P. Pablo Varona Estrada”, el presidente municipal dijo haber informado al gobernador y a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Gobierno que en Huetamo hay “bajas” derivadas de las altas temperaturas y de la ola de calor.

Precisó:

“Ningún médico le va a poner en su dictamen final que alguien haya fallecido por la ola de calor, pero sus consecuencias son la deshidratación y la diarrea, sobre todo en personas de la tercera edad, que son hipertensas, diabéticas o que tienen una enfermedad terminal y con las altas temperaturas esto arrastra a que tengamos un problema y que las personas pierdan la vida”.

Varona Estrada dijo que se encuentra preocupado porque los reclamos de los familiares de las víctimas son en primer lugar hacia su persona como presidente municipal.

Durante el encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el edil mostró fotografías de las víctimas, quienes dijo “en su inmensa mayoría fueron encontradas en sus casas, deshidratadas, en sus camas, ya sin signos de vida… y precisamente hoy están siendo sepultadas dos personas que murieron a causa de las altas temperaturas”.

Refirió que al gobernador Ramírez Bedolla le habían informado que no había muertes por golpe de calor, pero “ayer que le informé, le dije que son consecuencias de las altas temperaturas, también se lo comenté al secretario de Gobierno y entendieron que hay un tema que se tiene que seguir atendiendo en Huetamo, por eso hoy va a llegar un apoyo de agua y alimentos, que agradezco mucho, que se van a trasladar a los lugares más alejados de la cabecera municipal”.

Sin embargo, a través de un comunicado emitido este viernes el gobierno estatal insistió en que “de acuerdo con el informe semanal para la vigilancia epidemiológica de temperaturas naturales extremas, emitido por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud Federal (SSA), Michoacán no registra defunciones por golpe de calor, toda vez que el Sector Salud se mantiene alerta para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en esta tercera ola de calor”.

Ante los argumentos recibidos de diversas autoridades en el sentido de que no existen registros de muertes por la ola de calor, el alcalde Pablo Varona indicó que “por supuesto que la Fiscalía General del Estado no va a tener un registro, porque ellos registran solamente los asesinatos por casos de alto impacto, gracias a Dios aquí no tenemos ese problema; el IMSS tampoco en su dictamen final va a poner que la persona falleció por una ola de calor, pero son consecuencias derivadas de lo que pasamos en Huetamo”.