AMLO arremete contra corridos tumbados como los de Peso Pluma y recomienda a Grupo Firme

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que presentará una lista de 10 canciones que los jóvenes puedan escuchar más allá de los narcocorridos, de los que surge la duda quién los promueve para que lleguen a ese sector de la población.

“Para que no me digan los jóvenes: ‘Ya que estás censurando, a ver, ¿y qué propones?’ Les voy a presentar una selección de unas 10 rolas, buenas, buenas, buenas. Y, también, si quieren, que sigan escuchando todo, o sea, prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo, mucho ojo”, expresó.

El mandatario federal aclaró que no significa que busque prohibir la creación o difusión de música con letras que se hace apología del narcotráfico y una idea falsa de la vida que llevan quienes se dedican a cometer delitos.

El presidente dijo que aunque no le guste la sugerencia a lo jóvenes, hablará del tema para evitar que haya influencia negativa pero que tampoco se censure.

“Pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, y que tienen un arma calibre 50, y que son sus ídolos los narcos más famosos, y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes.

“Y yo soy muy malpensado o precavido, siempre pregunto: ¿Y de parte de quién? ¿Quiénes promueven todo eso?”.

Sobre todo porque este hecho contraviene la campaña del gobierno para informar a los jóvenes sobre los daños graves que provocan las drogas, además del sufrimiento que genera entre las familias y, desde luego, a quienes las consumen.

Puntualizó “que no se prohíba, nada más que yo lo voy a estar tratando aquí, yo me comprometo a eso. O sea, nada de que van a estar lanzando canciones, aunque se enojen conmigo los muchachos, las muchachas, algunos, no le hace, pero eso no es lo único que hay en la vida, hay otras opciones, hay otras alternativas, se puede ser feliz de otra manera. Y vamos a buscar cómo llenar vacíos, cómo auspiciar una vida distinta, sana, que no lleve a tragedias, porque es muy doloroso”.

Pidió que no acepten que les pinten el mundo color de rosa, cuando el consumo de la droga destruye en seis meses. “Nada que música buena ondita y de avanzada y rebelde, no, eso no es la felicidad”.

Sobre quién podría estar detrás de la industria de promoción de los corridos el presidente respondió que “deben de estarlo promoviendo, y no hay que prohibirlos, nada más que sí orientar a los jóvenes”.

“¿Cómo no van a tener sus compañeras, sus novias o sus compañeros, sus novios? ¿Y cómo no amarse, quererse? ¿Y cómo no disfrutar de la vida? ¿Y cómo no bailar? ¿Cómo no convivir y ser felices? Pero hay otras formas, no es la droga, no es la violencia, no es el querer triunfar a como sea, afectando a otros”, cuestionó el mandatario.

Y en ese momento refirió sin mencionar su nombre a la canción “AMG” del cantante tapatío Peso Pluma, en la que presume haber adquirido una camioneta Mercedes, la cual, dijo, le recordó un comercial en el que se pone por encima el interés material.

“¿De qué sirve —dice una canción por ahí— que traigo mi Mercedes Benz, una camioneta Mercedes Benz? Me acuerdo de aquel comercial —también muy, con todo respeto, idiotizante— de que: ‘¿Y la Cheyenne, apá?’, como si lo material fuese lo más importante, la ropa de marca, las residencias, las alhajas, el poder o la prepotencia”.

AMLO defiende los 'corridos tumbados' tras críticas y resalta la variedad musical para la juventud. Cita la canción "Ya supérame" del grupo @GrupoFirme como muestra y promete una lista de 10 canciones sin contenido violento. pic.twitter.com/mB8R7N7eSF — EF SoftNews (@EF_SoftNews) June 26, 2023

Afirmó qué hay música “buena buena” y pidió que reprodujeran la canción de grupo Firme “Ya supérame. Ponla, ponla, ponla, pero de cuando estuvieron aquí en el Zócalo. Porque ahí están unas niñas, sí, jóvenes, cantándola, sí”.

Llamó a abrir el debate de lo que representan los corridos. “¿Por qué no vamos a debatir sobre este tema?”. Además, expuso que lo mejor es lo preventivo, en torno a fortalecer valores y hablar de las consecuencias de consumir drogas.