Es una simulación, el método para elegir candidato de oposición: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Cualquiera que sea el método de selección del candidato de oposición, es una simulación porque en un acuerdo de la cúpula ya lo eligieron, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso garantizó que en dos o tres días dirá quién es, porque los conoce muy bien.

“Se están poniendo de acuerdo arriba, la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros (…) Conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser candidato de ellos. En dos o tres días les digo, estoy seguro que no me voy a equivocar”, confió este lunes, cuando la alianza “Va por México” dará a conocer su método.

Sobre si ese procedimiento de la oposición implicaría que también sean sancionados por la autoridad electoral y que se pida que sea parejo, el presidente respondió: “No, no, no, lo que debe tomarse en cuenta, y de lo que no hay duda, es de que ellos van a decidir primero en estos días y ya yo les voy a informar (…) Cómo me voy a equivocar si los conozco muy bien”.

El mandatario federal insistió en que, a diferencia de Morena, la oposición ya tiene resuelto quién los abanderará y expuso el procedimiento que, dijo, sabe que habrá.

“Se reúnen con anticipación, empiezan a hacer sus enjuagues y tienen que tomar algunos acuerdos. Se consulta la cúpula de los potentados, también a la cúpula política del conservadurismo, qué opina Fox, Calderón, Salinas. Hacen esa consulta, luego interactúan con los intelectuales orgánicos, escritores, periodistas y ya después ya se sabe”.

Después de se recorrido, se entiende, dijo, que es una simulación y es el candidato la candidata del bloque opositor, “independientemente quién sea ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria, lo que quieren es seguir robando, saqueando, ignorando, humillando al pueblo, porque ni modo que le tengan amor al pueblo”.

López Obrador reprochó que incluso no tienen programa definido y nada más porque lo que buscan es seguir robando, porque no tienen llenadera.

Retomó lo que sucedió en anteriores procesos electorales, cuando en 2006 “se unieron para cometer un fraude en 2006 y no permitir que ganáramos, se unieron los de la cúpula entonces dirigidos por el presidente del CCE, Claudio X. González (Laporte), y ahora es lo mismo”, dijo, con Claudio X. González Guajardo.

Incluso afirmó que en 2012 el PAN le devolvió el gesto al PRI de interferir para que López Obrador no ganara la Presidencia.

A su movimiento “primero nos ignoraron, ya cuando el movimiento iba avanzando, fortaleciéndose se asustaron y se reunieron los de la cúpula empresarial, no todos, pero sí varios de ellos allá en Vallarta, Punta Mita, una residencia, trajeron hasta expositores de Venezuela para decir que se corría el riesgo en México de que pasara lo de Venezuela”.

Expuso los momentos en que el PAN pidió al PRI declinar por su candidato, para lo cual acudieron al expresidente Enrique Peña Nieto y al no lograrse, “en la desesperación” ofrecieron la declinación contraria, “tampoco funcionó”, es decir que Peña no intervino y por esa razón lo reconoció incluso en su toma de posesión en 2018.