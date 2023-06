Hay coincidencias con los aspirantes presidenciales de Morena, “son mis hermanos”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Cruz, cruz, que se vaya el demonio y que venga Jesús que luchaba por los pobres”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a que los aspirantes presidenciales pudieran no parecerse a él en la defensa de proyectos o de programas sociales.

“Vienen detrás y qué bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación, me preocuparía que empezaran alguno a decir: eso de apoyar a los adultos mayores es populismo, ay…”, indicó el mandatario federal.

Agregó que también sería preocupante si alguno de los aspirantes sale a cuestionar “para qué atender a los ninis, porque esa es la mentalidad conservadora, que salieran a decir que cómo se va a aumentar el salario de los trabajadores, va a haber inflación”.

También me haría ruido si alguno le dijera “no a mí, sino en una arenga para quedar bien con el Reforma o con este señor Fernández, el de los diablitos, el de OXXO, que dijera cuando yo gobierne México no va a haber apagones, no se va a ir la luz, ni siquiera han dicho y lo van a decir más adelante que es necesaria la reconciliación y que no hay que polarizar”.

La unidad nacional, aseguró, será para dar un acuerdo, para que se dé una especie del “Pacto por México. Eso es lo que quisieran, dicen no hay que polarizar, no, lo que tú quieres es que no se politice, que es distinto. Tú lo que quieres es manipular con tus medios, supuestamente de información, y que nos quedemos callados”.

El mandatario federal argumentó que son muy parecidos, porque vienen de un movimiento, “todos han participado y también aclarar que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha. Cuántos soñaron con un México con justicia, con libertades, democracia; sin clasismo, sin racismo, sin discriminación. Cuántos campesinos, dirigentes reprimidos, obreros, estudiantes reprimidos. Cuántos fraudes electorales”, dijo.

López Obrador opinó que está bien, porque hay coincidencias.

–Pero también utilizan su imagen para decir quién es el más cercanos a López Obrador

–Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo, ¿cuántos son? Cinco hermanos y una hermana.

–¿Por qué a todas luces parece una campaña electoral. Está el antecedente de la maestra Delfina.

–Como dirigentes tienen que tener el apoyo de las bases, de la gente, son procesos en plazas públicas y se están manifestando.

–¿No hay el riesgo de que la autoridad electoral diga sí violaron los tiempos de precampaña?

–No, porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Todavía ni siquiera inicia el proceso electoral, que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás, todavía falta mucho.