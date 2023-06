Adán Augusto López reporta gastos por 395 mil pesos en una semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El aspirante presidencial Adán Augusto López informó que, entre traslados, hospedaje, alimentos y situaciones “menores” ha gastado un total de 395 mil 683 pesos, y aseguró que lo hace “sin tener la obligación legal, pero si la obligación moral”.

Al partido Morena le presentó el reporte de gastos: en transporte, combustibles y pago por el vehículo 83 mil 234 pesos; por hospedaje, 13 mil 279; por alimentos, 4 mil 185 pesos; “por gastos menores que incluye –yo no lo uso, pero aquí lo traigo– el gel contra el bicho, nos hemos gastado mil 750 pesos”.

En logística de eventos el gasto es de 293 mil 235 pesos

“Ya entregué a mi partido el comprobante de los gastos que salen de los recursos propios, del ahorro de toda mi vida, eso es lo que yo me he comprometido a hacer”, afirmó.

Durante la asamblea informativa en Navojoa, Sonora, el tabasqueño dijo que así informará cada semana.

Los gastos incluyen el pago de la tarjeta de crédito, “un cheque por 50 mil pesos para traer siempre. Ayer, por ejemplo, me subí a una pulmonía ahí en Mazatlán, me costó 400 pesos, eso se paga con el cheque que cambiamos para tener recursos en efectivo”.

El exfuncionario federal expuso otro ejemplo de sus gastos: “El otro día entré a una panadería, me comí una dona, me costó 18 pesos. Eso es lo que tenemos que hacer porque nosotros no necesitamos del financiamiento público para hablar con la gente”.

Indicó que seguirá “caminando por todo el país para seguir construyendo este movimiento porque todavía faltan etapas”.

Previo a finalizar la asamblea incluyó otro tema: el de “una grande reforma al poder judicial porque la Suprema Corte, los jueces, los magistrados están invadidos por la corrupción. En este país lamentablemente la justicia se vende al mejor postor. Que ya no sea el imperio de los jueces magistrados y ministros que son como los mercaderes del templo”.