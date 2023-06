AMLO descarta sanciones del INE o Tribunal Electoral por procesos en Morena y la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral sancionen a su movimiento o a la oposición por actos anticipados de campaña, porque lo que ahora hacen los partidos es labor de informar, orientar, concientizar y politizar, por lo que “está bien que todo mundo esté haciendo política, en el buen sentido, no hay por qué prohibir”.

“No creo yo que el INE ni el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del movimiento conservador. No veo yo que eso sea contrario a la democracia”, afirmó.

Para el mandatario, los actuales procesos son para un efecto contrario, es decir, para evitar que haya tapados, dedazo, cargadas o imposiciones.

Alertó que, de imponer sanciones, que sería como ganar en la mesa y no en las calles, y expuso el ejemplo cuando lo desaforaron para que no apareciera en la boleta electoral o cuando la autoridad electoral quitó la candidatura a Raúl Morón, en Michoacán, y a Félix Salgado Macedonio, de Guerrero, quien previo a ser candidato de Morena, tenía denuncias en su contra por abuso sexual.

López Obrador también mencionó el caso del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien también siguió un juicio por delitos relacionados con delitos sexuales.

“Ahora hay juicios en Estados Unidos contra el expresidente Donald Trump, nada más que allá, aun cuando estén sometidos a proceso, pueden participar. De todas maneras, se emprenden campañas de desprestigio, es guerra sucia. Y se lo hacen al expresidente Trump y se lo hacen también al presidente Biden, se da en todos lados”, señaló.

Llamó a que en México no se repitan esos episodios, “que le dejen al pueblo que elija, que respeten a los ciudadanos. ¿Por qué las cúpulas van a decidir, la llamada clase política, con sus enjuagues arriba deciden por el pueblo?, violando la Constitución, porque la Constitución nos da el derecho a votar, a ser votados, todos tenemos ese derecho”.

Una de las prohibiciones que el presidente destacó fue la reelección, “eso no se puede, o se puede nada más en el caso de legisladores y creo que también de presidentes municipales, eso lo aprobaron los conservadores, lo aprobaron, lo de la reelección. Entonces, adelante”.

Uno de sus argumentos también es que no ha iniciado el proceso electoral y aún no hay precandidatos ni precampañas y, en este caso, aseguró, los partidos como entidades de interés público y no burocrático tienen que interactuar con la gente, pero sin inmovilismo, y explicó que antes usaban a los partidos solo para las elecciones.

“En épocas interelectorales no existía un partido, sobre todo en los tiempos del partido dominante o el partido único. Venían las elecciones y era como inflar el globo y entonces el partido sacaba a los candidatos, cumplían con las formas, con el expediente y desinflaban el globo, y ya no había partido hasta las nuevas elecciones”, expuso.

Añadió que las labores para la democracia es una participación permanente, pero cuando llegan las elecciones “hay unas reglas que todos los partidos tienen que cumplir; pero, si no hay proceso electoral, sí pueden los partidos hacer labores de divulgación, de politización para crear conciencia en los ciudadanos de la importancia de participar no sólo en las elecciones, sino siempre, la democracia como sistema político y como forma de vida”.