AMLO solicitará a la SCJN que explique por qué los ministros ganan más que el presidente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una solicitud formal, mediante la Secretaría de Gobernación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que le expliquen por qué violan el artículo 127 de la Constitución al tener un salario más elevado que el del mandatario federal.

“Ya lo estudiaron los abogados y procede hacer el escrito y en cinco días nos tienen que dar una respuesta los ministros. Hoy lo voy a enviar a través de la Secretaría de Gobernación. Quiero ver si es legal lo que están haciendo de violar la Constitución”, dijo.

El mandatario expuso que será interesante si se da el caso de que se amparen para no dar una respuesta a su solicitud formal.

Criticó también que en el recinto de la Corte tengan un cuadro de Benito Juárez, cuando ellos no aplican medidas de austeridad.

“Ellos están viviendo con sueldos elevadísimos. Que nos expliquen por qué ganan cuatro veces más que el presidente, por qué violan la Constitución. Si es legal lo que están haciendo. Eso es lo que voy a solicitar y espero respuesta”, indicó.

López Obrador argumentó que “ellos que son jueces, los encargados de cuidar que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez, rectifiquen, es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y, sobre todo, que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta”.

El escrito irá dirigido a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y en él piden la respuesta de ella y del resto de ministros.

“Legalmente si puede la Secretaría de Gobernación solicitar un informe a cualquier autoridad sobre el buen desempeño de una institución”, dijo López Obrador.

Afirmó que existe un diálogo directo con los integrantes de la Corte y se mantiene todos los días mediante la Segob, lo cual calificó de actitud de responsabilidad, y aseguró que seguirán actuando de manera respetuosa.

Pero, “en esto no podemos coincidir. Como conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. Que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible”.