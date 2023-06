Ebrard pide a Morena definir método de encuesta para elegir candidato presidencial en 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marcelo Ebrard Casaubón urgió a Morena a definir ya el método de la encuesta que determinará la candidatura del partido a las elecciones presidenciales de 2024, y de entrada denunció que la dirigencia nacional haya rechazado su petición de que participen mexicanos que residen en el extranjero.

"Se me hizo mala onda (...) se me hace injusto que los hayan excluido", puntualizó el político. "Y no estoy llevando agua a mi molino", deploró el excanciller, quien durante cuatro años y medio tuvo bajo su responsabilidad a la red consular de México en el vecino país. Recordó que la comunidad mexicana en Estados Unidos envía 50 mil millones de dólares a México cada año, por lo que llamó a tomarlos en cuenta.

Ante una pequeña audiencia de "brigadistas voluntarios" reunidos en el kiosko de Coyoacán --Alcaldía controlada por la oposición, bajo la administración del panista Giovani Gutiérrez Aguilar--, Ebrard también reiteró sus críticas a sus rivales en la contienda interna de Morena, respecto al uso de recursos excesivos para sus campañas, o a la manipulación de encuestas.

Tras sostener que las encuestas más confiables lo dan ganador --"vamos ganando, es un hecho"--, Ebrard aseveró que "hay una gran desproporción de recursos, me doy cuenta de eso; y me doy cuenta también que el pueblo no se deja". Aunque no se refirió a ellos por sus nombres, es evidente que los aludidos son Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández, quienes han encabezado mítines con más logística que Ebrard.

Ebrard reiteró que su representante en el partido, Martha Lucía Mícher Camarena, presentará el reclamo para establecer un techo en los gastos de campaña, pues es "evidente" que el "tren de gastos" de sus competidores es mayor al suyo, pues dijo que, en lo que va de su propia campaña, "no llevamos ni 300 mil pesos".

En su evento de hoy, segundo día de la segunda semana de su "recorrido nacional", Ebrard exhortó al centenar de "brigadistas" a salir a tocar las puertas de los capitalinos "calle por calle, colonia por colonia, delegación por delegación" a partir de la próxima semana, para promocionar su candidatura e invitar los vecinos a "formar parte del triunfo que viene".

Para ello, Ebrard sugirió a sus simpatizantes a insistir en su "experiencia" en el gobierno del entonces Distrito Federal y en el federal, pero también en su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo la idea de que tiene muy claro lo que hay que hacer en los próximos años para alcanzar una "Cuarta Transformación" de "máximo rendimiento".

"Tenemos una ventaja: no repartimos nada, más que esperanza. Ni tarjetas, ni despensas. No amenazamos a nadie, pueden hablar con todas las personas y decirles, queremos que seas parte del triunfo que viene", lanzó el político, al que la audiencia aplaudió con porras, como "es un honor, estar con el mejor" o, más simplemente, "¡vamos a ganar!".

"¿Quién va a ganar la ciudad? ¿Quién va a ganar la nacional?", preguntó el excanciller, a lo que la gente contestó: "Mar-ce-lo".