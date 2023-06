Equipo de Ebrard denuncia guerra sucia contra el “carnal” desde Contralínea y “granjas de bots”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo de comunicación Marcelo Ebrard Casaubón escaló hoy el tono de la precampaña para definir la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024: denunció que la revista Contralínea y “granjas de bots” se prestaron a una “guerra sucia” contra el “carnal” –el apodo que el excanciller utiliza para promocionarse-- para “descarrilarlo” en un momento en que éste encabeza las encuestas.

En un video que empezó a difundir por la tarde de este martes, titulado “¿Quién es quién en la guerra sucia?”, el equipo de Ebrard desacredita el reportaje contra el excanciller que Contralínea publicó en la noche del 11 de junio, escasas horas después de concluirse el Consejo Nacional de Morena, en el que los aspirantes a la candidatura del partido, incluyendo Ebrard, firmaron el acuerdo que planteó las reglas de la precampaña.

El video también apunta a “granjas de bots” en Twitter, específicamente cuentas que impulsan la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, como “La Catrina Norteña” y “Shion”, y señala que “en una acción orquestada, se publicó la misma nota pagada en decenas de cuentas de Facebook, todo esto para golpear a Marcelo e intentar descarrilarlo del primer lugar”.

“Qué casualidad: el día que iniciaron los recorridos, el portal Contralínea lanzó un ataque contra Marcelo Ebrard, en la mañanera del presidente López Obrador. Lo hizo reciclando una vieja acusación con la que Peña Nieto quiso fregar al carnal, al que le tenía tirria por creer que éste filtró los documentos que destaparon el escándalo de la Casa Blanca”, acusa el video, que el equipo de comunicación envió a la prensa.

En este material, el equipo de comunicación sostuvo que el reportaje se basó en una serie de auditorías que el expresidente Enrique Peña Nieto mandó hacer contra Ebrard, pensando que él había filtrado información al equipo de investigación que trabajaba con Carmen Aristegui y que reveló el escándalo de corrupción de la Casa Blanca del expresidente.

“Al final no pudieron encontrar nada, porque nada había hecho. A la PGR no le quedó de otra que desestimar los cargos en 2017”, señala la voz en off del video, y agrega: “al reciclar una acusación sin fundamento, no es más que una guerra sucia contra el carnal”.