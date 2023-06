Esta es la razón por la que AMLO recomendó a los jóvenes la canción “No se va” de Grupo Frontera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No se va”, de Grupo Frontera fue la segunda canción que el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a los jóvenes para que no solo escuchen corridos tumbados que les reflejan una idea equivocada del estilo de vida de narcotraficantes.

El mandatario federal afirmó que no se trata de censurar la producción y distribución de música; sin embargo, se trata de letras que hacen apología del delito y la aceptación de una forma de vida de quienes se dedican a la delincuencia que, además, son ideas erróneas.

“Prohibido prohibir, ni hay censura, no, pueden seguir produciendo, cantando, difundiendo esa música libremente pero tenemos derecho y además la obligación de orientar a los jóvenes o dar nuestra opinión de que no debe de aceptarse nada que lleve al consumo de droga porque eso es sufrimiento, no es felicidad”.

El mensaje del presidente es que es música que utiliza “el dolor humano para enriquecer a una minoría. No queremos esa sociedad vacía, materialista; de consumo que no le importa que los jóvenes pierdan la vida por la drogadicción.

“Hay muchas otras formas de ser felices, empezando por nuestras familias, en nuestros pueblos, hay una gran reserva de valores culturales y espirituales. La gente de nuestro pueblo es gente sana, honesta, trabajadora, de muy buen corazón, muy humanos”, afirmó.

López Obrador dijo que además los mexicanos saben ser amorosos, felices y en el caso de la música hay un amplio repertorio de canciones que no tienen que ver con las drogas ni la violencia.

Llamó a escuchar música relacionada “con el amor y yo dije que iba a presentar un repertorio no muy grande, todavía tengo que arreglar los derechos de autor no me vayan a cepillar”.