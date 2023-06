AMLO recomienda "Te mereces un amor" de Vivir Quintana e insiste en criticar los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tercera canción que reprodujo el presidente Andrés Manuel López Obrador para llamar a los jóvenes a que no solo escuchen corridos tumbados fue “Te mereces un amor”, de Vivir Quintana, al mismo tiempo reiteró que su gobierno no prevé un acuerdo con grupos criminales para que haya paz y no personas desaparecidas, pero celebró que las madres buscadoras impulsen esas propuestas.

Al describir algunos elementos que promueve la industria de los corridos o de series que hacen apología del delito, comentó que cuando le ha tocado pasar a un lado de vehículos con estas características prefiere que se les dé el paso.

“Los ve uno y pasan… Yo cuando voy así, que pasa un carro de esos, hasta le digo a Rojas, que siempre me ayuda ahí, digo: hazte a un ladito, deja que pase, no sabemos quién vaya, ve tú a saber quién va”, expuso.

El llamado que hace a los grupos delictivos fue que “ellos tomen la iniciativa y que abandonen la actividad ilícita, y que no sigan dañando, pero nosotros no tenemos contemplado un acuerdo. Claro que es muy bueno, todo lo que signifique llamar a la paz y a que no haya violencia tenemos que apoyarlo”.

AMLO pone "Te mereces un amor" de Vivir Quintana



Es la segunda recomendación de su playlist contra los corridos tumbados uD83EuDE97uD83CuDFB6uD83CuDFB5 pic.twitter.com/6ezS09noxy — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 28, 2023

Su gobierno, dijo, no puede garantizar que no actúen en contra de quienes violan la ley porque no puede haber impunidad. “Qué bueno que haya esa actitud de las madres de los desaparecidos y también que escuchen los que se dedican a la delincuencia” y dijo que los delincuentes deben tomar en cuenta que no se puede dañar a nadie ni utilizar a los jóvenes para cometer ilícitos, lo cual también implica sufrimiento para las familias.

De nuevo se refirió a quienes interpretan las canciones que hacen apología del delito. “Y así sale un cantante de estos y con la marca, y un reloj de esos de lujo, con un carro último modelo de esos famosísimos. ¿Y saben qué? Les pagan por eso, les pagan. Entonces, puro engaño”.

“Entonces, yo celebro el que las mamás de los desaparecidos y de las víctimas estén con esta campaña y que nos ayuden a convencer a quienes se dedican a estas actividades ilícitas que abandonen esas actividades, y sobre todo a los jóvenes, que no los enganchen, ni con la música, corridos buena ondita, que llevan moña o maña para engatusar, y que esa vida, ese estilo de vida que están promoviendo, es de sufrimientos”, dijo

“Nada de que las chamacas guapas, los chamacos guapos y los relojes de lujo, y las alhajas, y la ropa de marca, y los carros (…) La Mercedes, no crean que eso da caché, no da eso fama, a veces hasta desconfianza. O sea, decir: el que trae un carro de esos… No todos desde luego, hay quienes lo han comprado con su esfuerzo, con su ahorro, merecen respeto y quieren darse ese gusto”, dijo.

López Obrador afirmó que esos estilos de música fomentan el machismo: “‘Yo soy muy atrevido y tengo mucho poder, y yo domino’, hasta mostrar una ametralladora con fragmentos de metales preciosos, de diamantes, puro lujo barato, nada de eso”, por lo que insistió en atender las causas y fortalecer valores morales.