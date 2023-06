La Secretaría de Marina asumirá el control del AICM: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Secretaría de Marina tendrá formalmente el control sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del de Ciudad del Carmen, en Campeche, así como los de Ciudad Obregón y Guaymas, en Sonora.

En febrero de 2022, el mandatario federal dio cuenta del despliegue de elementos y fue cuando informó que serían las Fuerzas Armadas las que tendrán el control para evitar que se repitan hechos ocurridos durante el periodo de Genaro García Luna.

Este miércoles reiteró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá a su mando el ‘Felipe Ángeles’ en el estado de México; los de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo, así como Campeche, Puebla y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En el caso del AICM, “ya está a cargo del control, de la vigilancia, del aeropuerto de la Ciudad de México. Ha hecho muy buen trabajo, yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas, como sucedía antes, y se cuida que no entre contrabando, que no entren drogas. Estamos evitando que se llegue al extremo de cuando el aeropuerto de la Ciudad de México lo controlaba el narcotráfico; increíble que ellos controlaban el aeropuerto. Había una clave, 35/45”.

En su administración, afirmó, “no vamos a permitir que ningún grupo de intereses creados domine, no vamos a permitir las alianzas con la delincuencia organizada, ya no va a regresar la condonación de los impuestos a las grandes corporaciones, a los potentados, todo eso. No plantean nada, no hay un plan”.

El mandatario federal indicó que no desaparece Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) porque continuará como entidad normativa, pero el control de los aeropuertos va a estar a cargo de los aeropuertos públicos.

“La mayoría están concesionados y esos no se modifican las concesiones, los contratos, esos los privatizaron, vamos a decir, y nosotros hicimos el compromiso de no cancelar contratos y se mantienen. La mayoría de los aeropuertos fueron privatizados, no lo olviden, son minoritarios los aeropuertos que quedaron bajo el control de la administración pública, en este caso de ASA”; sin embargo, dos que tienen concesión son Mérida y Cancún, que es el aeropuerto con más tráfico.