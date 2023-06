AMLO exculpa a Ignacio Ovalle por fraude en Segalmex y dice que fue engañado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fraude de Segalmex le dolió mucho y consideró que se trata del único caso de corrupción en su gobierno e insistió en que Ignacio Ovalle fue engañado y se confió al incluir a personas “con malos antecedentes”.

Dijo que en las investigaciones se llegará hasta las últimas consecuencias, “porque el prestigio de este gobierno no se va a manchar. Lo que estimamos más importante es la honestidad.

El mensaje a todos los servidores públicos es que antes imperaba la corrupción pero ahora es distinto.

Este jueves su administración informó sobre la avances y aclaraciones de los montos confirmados que ha significado el desfalco y que asciende a 9 mil 500 millones de pesos, por lo que consideró que “exageran sobre la cantidad de lo defraudado y no quiero que tengan ningún elemento”.

“Es un hecho muy lamentable, es el caso de corrupción más escandaloso y considero que el único que hemos enfrentado durante nuestro gobierno y como no queremos que quede ninguna mancha porque este gobierno no permite, no tolera la corrupción ni la impunidad, porque somos distintos, no pertenecemos a los neoliberales cuyo distintivo ha sido la corrupción y no queremos que esto se quede sin ser aclarado completamente”, consideró.

Aseguró que en cuanto supo del fraude dio la instrucción de que se presentara la denuncia.

El presidente afirmó que su gobierno es honesto “y no vamos a ser rehén de nade y es cero corrupción y cero impunidad. Vamos a aclarar. No vamos a ocultar nada”.

“Y me dolió porque se trata de un sistema que creamos para restablecer precios de garantía que se crearon durante el gobierno del general Cárdenas y luego se eliminaron con el periodo neoliberal”, expresó.

Además de las tiendas en zonas rurales, el sistema incluye las lecherías.

“Es un programa mucho muy bueno, entonces quien es nombrado para ocuparse de este sistema, Ignacio Ovalle, se confía comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos pagando sobreprecios”, indicó.

El presidente dijo que esos funcionarios también colocaron dinero público en bonos, como casas de bolsa, donde les ofrecían más intereses por depositar ahí el dinero, pero en realidad eran empresas creadas para robar, lo cual, afirmó, es una forma de operar también en gobiernos estatales en los que también se han dado desfalcos.

Al tratarse de cajas de bonos y estar en el sistema bancario se pudo recuperar el dinero aunque están en proceso diversas denuncias.

“Hay ya detenidos, hay gente prófuga pero no vamos a aclarar que se conozca bien porque también nuestros adversarios vuelan cuando se trata de estos asuntos porque cree el león que todos somos peludos o cree somos de su condición”, dijo.

López Obrador afirmó que en el último tramo de su gobierno no habrá año de Hidalgo y no por evitar el homenaje al “padre de la patria”, sino porque no se usará para saquear y robar.