AMLO pide a secuestradores que liberen a funcionarios de seguridad de Chiapas sin ninguna condición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó el llamado a los secuestradores de funcionarios de seguridad de Chiapas para que los liberen sin ninguna condición porque no es el medio, la forma ni el modo para pedir la destitución de servidores públicos corruptos.

Dijo que los secuestradores son parte de “un grupo que está enfrentado a otro grupo pero eso es otro asunto, no tiene nada que ver con gente inocente. Y además no es el medio, no es la forma; no es el modo”.

Agregó que los delincuentes no actúan bien porque los funcionarios levantados “son inocentes y la autoridad del estado y nosotros también vamos a investigar sobre el comportamiento de esos tres servidores públicos que son señalados como cómplices o malos servidores públicos”.

Aunque sí investigarán el caso como los de señalamientos de corrupción o actos ilícitos primero esperarán a que los liberen porque “eso no lo vamos a aceptar, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados”.

Si la justificación del delito es que quieren que se destituya a corruptos, le corresponderá al gobierno de Chiapas investigar si hay pruebas, de que los servidores públicos señalados son corruptos, de lo contrario no se les despedirá.

“Eso mismo también lo va a hacer el gobierno federal, pero tienen que liberar a los que tienen secuestrados y son inocentes, así de claro y nada de que es un asunto de la autoridad local , no, es un asunto que tiene que ver con todos, con la Seguridad pública el gobierno federal y todos los mexicanos”, dijo.

Al insistir en que su gobierno no permitirá esos actos pidió que “ojalá recapaciten y no quieran aferrarse a una acción completamente ilegal y contraria a los derechos humanos”.