Arremete Adán Augusto contra Televisa: “Ni en sus novelas quiero que me saquen”

SAN QUINTÍN, BC, (apro).- El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que la empresa Televisa lo veta de sus noticiarios de la misma manera en que lo hizo en su momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje a la asamblea informativa que se realizó este jueves en el municipio de San Quintín, Baja California, a la que llegó más de una hora tarde de lo programado, el aspirante presidencial recordó que el veto a López Obrador pudo apreciarse durante las visitas de 2006 y 2012 a esta demarcación, cuando el ahora mandatario federal se reunía con habitantes de las comunidades de la entonces delegación del municipio de Ensenada.

“No lo sacaban las televisoras. Televisa lo dio por muerto y nadie sabía donde estaba Andrés Manuel López Obrador cuando él andaba recorriendo incansablemente todos los pueblos”, dijo.

Adán Augusto reiteró que la televisora se “dedicó a esconderlo”, por lo que López Obrador aseguró en una ocasión: “Que no les quede ninguna duda: vamos a ganar y va a haber justicia. Y si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa”.

El exsecretario de Gobernación, al compartir lo que llamo “confesiones”, puntualizó que ahora él está pasando por la misma situación.

“Y ahora conmigo ya hicieron lo mismo: ya no me sacan en sus programas de noticiarios ni en sus entrevistas, pero que se queden. No, ya ni en la ‘mañanera’. Cuando iba a la ‘mañanera’ ni siquiera ponían la foto. Ahora que se enfermó el presidente, nada más decían ‘el gobierno de México informó”, aseguró Adán Augusto.

El aspirante presidencial arremetió contra la televisora: “Y se los prometo a ustedes: por mí, que se queden con sus entrevistas y con su televisión.”

“Nos vamos a organizar y no nos va a ganar Televisa. Porque a mí la única entrevista que me interesa, la única que verdaderamente me importa, es la entrevista con ustedes. Encontrarnos con ustedes, platicar con ustedes. Así que ni en sus telenovelas quiero que me saquen”, afirmó.

Reivindica pensión universal para adultos mayores

Como parte de su discurso, Adán Augusto López Hernández señaló que “esos que se fueron en 2018” andan diciendo que “desaparecerá la pensión universal para los adultos mayores” una vez que concluya el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

Luego de rechazar ese mensaje, recordó que es obligación constitucional mantenerla, además de recordar que esa pensión se incrementará en 2024.

“Ahora les voy a dar una noticia: a partir del próximo año la pensión aumenta a seis mil pesos. Entonces a esos, yo les digo plañideras que andan gritando en las esquinas, les decimos: ‘tengan para que aprendan’, seis mil pesos de pensión para los adultos mayores”, remató.

El recién creado municipio de San Quintín formó parte de la gira inicial de Adán Augusto López Hernández de dos días por Baja California. Para la noche de este jueves había previsto estar en el municipio de Ensenada, y mañana viernes visitar la ciudad de Mexicali.