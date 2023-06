Maestros paralizan la movilidad en Edomex con bloqueos en carreteras y avenidas principales

TOLUCA, Edomex. (apro).- Maestros en su mayoría agremiados al Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) pararon labores, paralizaron la movilidad y provocaron caos vial en la entidad con el cierre de carreteras en demanda del pago del colateral por asistencia a actos cívicos que debió cubrírseles durante la segunda quincena de junio.

También se apostaron frente a Palacio de Gobierno estatal y a la sede del SMSEM en la capital mexiquense, cerraron avenidas principales del centro de Toluca, Periférico Norte, la avenida Mario Colín en Tlalnepantla, y la López Portillo, a la altura de Tultepec, entre otros puntos.

Desde esta mañana además tomaron autopistas como la México-Querétaro, México-Puebla, México-Texcoco, Texcoco-Lechería, Toluca-Atlacomulco, Chalco-Cuautla, por citar algunas, donde incluso hubo levantamiento de plumas y el paso libre a los automovilistas.

En las movilizaciones participan docentes estatales de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y los afectados con el incumplimiento se estiman en alrededor de 107 mil.

A pesar de que Marco Aurelio Carbajal, secretario general del SMSEM, emitió un comunicado para pedir a sus agremiados guardar la calma y justificar que el recurso no se ha distribuido porque el gobierno federal no lo ha formalizado, disidentes magisteriales destacaron que el recurso llega a la Secretaría de Finanzas estatal y es esta dependencia quien no lo ha distribuido.

Por su parte, el diputado morenista Isaac Montoya consideró que las manifestaciones reflejan ineficiencia del gobierno mexiquense en las finanzas públicas, y es preocupante que al cierre de administración brote este problema que puede ser un mal augurio o la antesala de que Del Mazo dejará otros conflictos financieros.

El legislador alertó que “si la falta de pago a docentes no es por malas finanzas, entonces es por revanchismo político, porque este sector se reveló contra el PRI-Gobierno”, al no votar en favor de su candidata a la gubernatura.

Su homólogo Max Correa aseguró que el recurso del pago se encuentra presupuestado y no hay problemas de carácter financiero en el Estado de México, pues fluyen de manera normal los ingresos, aportaciones y recaudación.