Hermano de AMLO reparte propaganda a favor de Claudia Sheinbaum en calles de Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- José Ramiro López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, repartió propaganda en calles de Villahermosa, Tabasco, a favor de la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una de las llamadas corcholatas rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

“Pepín", como es conocido el hermano de AMLO, desacató la orden del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó a Morena dejar de publicitar a los presidenciales.

Ramiro López Obrador estuvo acompañado del titular del Fonatur y encargado del Tren Maya, Javier May Rodríguez, quien aspira a la Gubernatura de Tabasco.

En entrevista con El Universal, José Ramiro descartó desacatar la Ley electoral.

“No, porque no estamos en una campaña, no estamos pidiendo el voto, lo que estamos planteando es una selección interna de Morena. No tiene nada que ver absolutamente con la cuestión del INE porque no estamos en campaña, no estamos solicitando el voto. Eso será el próximo año si vamos a pedir el voto por los candidatos que salgan de Morena”, indicó.