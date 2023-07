Diputada de Morena vacía olla con ratones al titular de la ASF: “Destape la cloaca” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada de Morena, Inés Parra, recibió con una singular protesta al titular la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, en la sesión de entrega del informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2022. Le llevó una olla que contenía ratones de plástico y le pidió: “Destape la cloaca de corrupción”.

La legisladora se quejó del encubrimiento de la ASF en las cuentas públicas del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero también de la actual administración.

"Está el tema de las universidades, el tema del Tren Maya, el tema de la Conade, que es lo más reciente y que no se está investigando”, reprochó la morenista en entrevista posterior a su reclamo.

Hacía más de un año que Colmenares no asistía a la Cámara de Diputados a presentar un informe de la Auditoría so pretexto de la pandemia de covid-19 y ayer entregó el primer paquete de informes individuales, que contiene 86 auditorías y que en conjunto sumaron observaciones por 61.5 millones de pesos, uno de los montos más bajos reportado por la ASF.

Cuando inició la sesión de la Comisión de Vigilancia, Inés Parra se paró de su silla y se dirigió, cacerola en mano, hasta donde estaba colmenares flanqueado por el diputado priista Pablo Angulo, y le pidió recibirla.

"Destape auditor tapadera. Destape la cloaca de la corrupción. Aquí se lo dejamos. Mire, destápelo. Usted, destápelo, sin miedo. ¡Destape la cloaca!", le espetó la diputada a Colmenares y le dejó la cacerola sobre la mesa.

"¿Puedo hablar?", reviró Colmenares, pero la morenista insistió: "Destape la cloaca, ¿por qué tanto temor auditor?".

Ante la negativa del auditor, Parra vació sobre el informe la cacerola que contenía ratones de plástico.

“Aquí están sus ratones", dijo la morenista al auditor mientras vertía los roedores plásticos. Colmenares comenzó a tirarlos al suelo con los documentos que tenía a mano.

"Se los tiramos, ¿no?", reaccionó el auditor dirigiéndose al diputado del PRI, Pablo Angulo.

¿Que culpa tienen los ratones?



¿Y para @NachoMierV no hubo?



En la entrega de Informes del Resultado de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022, la diputada de @PartidoMorenaMx , Inés Parra (@inesparrajuarez ) , exigió al titular de la @ASF_Mexico, David Colmenares, destapar… pic.twitter.com/H5aSwrPgaZ — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 30, 2023

Colmenares se retiró antes de que concluyera la reunión de la Comisión pese a que se le pidió permanecer en el inmueble hasta el final y evitó hablar con los reporteros.

Por su parte, Inés Parra accedió a entrevista y dijo que Colmenares se negó a abrir la olla porque “es un protector de la corrupción”, igual que diputados de todos los partidos.

"No quería destaparla. (Dijo) ¿que por qué lo va a destapar? Pues claro, ¿por qué lo va a destapar si es parte de la corrupción? Pues no lo va a destapar, ¿verdad? Quedó muy claro el símbolo de que él va a seguir tapando a todos los ratones, de diferentes niveles de gobierno", dijo.

"Es lamentable lo que está pasando en nuestro país y, lamentablemente, los diputados de esta Cámara no están exigiendo las denuncias de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, porque tienen mucho rezago el auditor", abundó la morenista.

En la misma sesión, previo al reclamo de Parra, la diputada panista María Elena Pérez-Jaén reclamó a Colmenares la falta de resultados de la ASF y la sumisión con la que ha encabezado la institución.

"No cesaré en exigirle cuentas, auditor, así sea en un restaurante, así sea en un parque, donde me lo encuentre. Donde me lo encuentre", le advirtió la panista.