El padre Goyo exige la renuncia de Ramírez Bedolla por el asesinato de Hipólito Mora

MORELIA, Mich. (apro).- El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como El Padre Goyo, exigió la renuncia del gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, por considerarlo responsable del asesinato del fundador de los grupos de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora Chávez, ultimado el jueves 29 junto con sus tres escoltas en el poblado La Ruana, municipio de Buenavista.

“Hoy quiero decirle que renuncie con dignidad; usted juramentó que si no cumplía la ley o si no la hacía cumplir le demandáramos, yo le demando hoy, lo exhorto, lo conmino a que renuncie con dignidad, está a tiempo; la yegua le quedó demasiado grande, aquí en Michoacán se ocupan muchos güevos y usted no los tiene”, expresó el religioso a través de un video difundido en las redes sociales.

En un mensaje de 4 minutos y 21 segundos, grabado al aire libre con varios árboles a sus espaldas, López Gerónimo calificó al mandatario de “embustero” y añadió:

“Yo a usted lo responsabilizo de la muerte de Hipólito Mora, porque usted sabe cómo está la situación y aún así miente diciendo que todo está bajo control… todo está bajo control de la delincuencia organizada; usted tiene pacto con la delincuencia, usted es responsable de lo que está sucediendo, usted prometió venir sin distingo a combatir a los delincuentes y no lo ha hecho; a quienes encerró fue a los pobres cortadores de aguacate de Pueblos Unidos, pero ahí están los cárteles amigos de usted haciendo de las suyas”.

Tras el asesinato de Hipólito Mora, quien fue candidato a gobernador en las elecciones de 2021, el mandatario michoacano declaró que el exlíder de autodefensas “encabezó un movimiento ilegal que no trajo nada positivo”, además de asegurar que le había pedido al ahora fallecido mantenerse en la capital del estado para que su vida no corriera peligro, pero no aceptó.

El Padre Goyo, quien apareció con vestimenta color blanco y una cruz pendiendo de su cuello, mencionó que había pensado que Ramírez Bedolla representaría el cambio, pero “es el gobernador más gris que he conocido; váyase con dignidad, renuncie (…), ya con lo que tiene usted de parte de la delincuencia tiene para vivir los años de vida que le quedan”.

Refirió que los exgobernadores de Michoacán, “todos por igual están manchados de negro; cada uno ha apoyado a un cártel y usted está apoyando al suyo”.

Mostrando una moneda de diez pesos, Gregorio López condicionó al jefe del Ejecutivo estatal:

“Si quiere seguir gobernando, cómprese unos güevos, pero cómpreselos en Morelia porque en Apatzingán cuestan más de diez pesos; aquí el crimen organizado tiene el huevo por los cielos, el pollo por los cielos; la gasolina, las tortillas, todo está bajo control; aquí sí hay abrazos, pero la Guardia Nacional se los da a los delincuentes, aquí también hay balazos y los está recibiendo el pueblo”.

Michoacán, advirtió, “está en bancarrota; es un estado fallido, no hay institucionalidad, todas las instituciones están coludidas con el crimen. Renuncie, si no tendrán que intervenir las fuerzas internacionales; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que venir, porque aquí hay un estado fallido, hay lesa humanidad, aquí huele a putrefacción y usted es parte del problema, no parte de la solución”.