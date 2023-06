Los Viagras asesinaron a Hipólito Mora; sabían que no estaban los militares: Guadalupe Mora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La escolta de Hipólito Mora era insuficiente y vulnerable, La Ruana está a merced de Los Viagras y la ausencia de elementos del Ejército y Guardia Nacional a la hora del ataque contra el otrora líder de autodefensas fue deliberada, acusó Guadalupe Mora Chávez, hermano de la víctima.

El pasado jueves, poco después de las 11:30 horas en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocido como La Ruana, en el municipio de Buenavista, varios pistoleros atacaron a Mora y a sus escoltas e incendiaron la camioneta blindada en la que se trasladaba.

Apenas en marzo pasado había denunciado a través de sus redes sociales un atentado en su contra en el que fue rozado por una bala, en tanto que tres personas más resultaron lesionadas.

Tras el atentado en el que fue acribillado, Guadalupe Mora Chávez aseguró que el grupo de Los Viagras fue el responsable del homicidio de su hermano y aseveró que controla de manera fáctica e impune La Ruana.

Guadalupe Mora contó que su hermano se dirigía de su parcela a su domicilio cuando fue interceptado por presuntos miembros de Los Viagras, quienes –dijo– estaban inconformes con las constantes denuncias que Hipólito Mora hacía por el cobro de piso y extorsiones en la localidad.

“Los Viagras mataron a mi hermano. Como una hora duró la balacera; ya que los mataron le prendieron fuego a la camioneta blindada donde estaban mi hermano y otro policía; los atacantes sabían que no estaban los militares, y ya después los militares llegaron ya cuando estaban muertos, nunca ayudaron a mi hermano”, declaró a Quadratín de Michoacán.

Guadalupe señaló que “coincidentemente” los militares se acuartelaron, dejando a su hermano únicamente con dos escoltas al momento del ataque, y condenó que los elementos tardaron media hora en llegar al lugar tras recibir los llamados de auxilio.

“Estamos muy tristes, pero también muy enojados todos los Mora y parte del pueblo, la verdad yo no sé qué va a pasar. Estamos enojados porque la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Guardia Civil los dejaron solos, no había ni un militar, ni una patrulla; les grité que por favor fueran a ayudarlo, y nunca me hicieron caso”, reprochó.

Además, señaló que la escolta que resguardaba a su hermano era “insuficiente y vulnerable”, sobre todo después de que Hipólito Mora sufrió dos atentados previos, por lo que insistió en que la ausencia de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Guardia Civil al momento del homicidio fue deliberada.

Guadalupe Mora acusó a Los Viagras de realizar cobros de cuotas a pequeños y grandes comercios como vendedores de fruta, tacos y paletas, así como a campesinos y grandes productores agrícolas.

Aseveró que también administran la venta de cerveza y todos los productos básicos, como agua y alimentos de la canasta básica.