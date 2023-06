Refinería de Dos Bocas comenzó a recibir crudo; para fin de año se producirán 80 mil barriles: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Este jueves se abrió la válvula del ducto de crudo para empezar a cargar la refinería de Dos Bocas, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En una primera etapa se producirán cerca de 80 mil barriles este año, yo pienso que para inicios del año próximo ya va a estar procesando 340 mil barriles de crudo”, dijo.

López Obrador aseguró que se trata de un procedimiento que inicia pero se llevará aproximadamente un mes de estabilización, que se da en “una obra única en el mundo porque se hizo en tiempo récord, cuatro años y medio. 40 años sin construir una refinería en México (…) es una obra excepcional, investiguen si en algún país del mundo hacen una refinería así en cuatro años y medio”.

El mandatario federal explicó que en 15 años se cayó la producción a la mitad y a su gobierno le dejaron un millón 700 mil barriles de 3 millones 400 mil barriles que de producían.

Dijo que con la producción y capacidad plena de Dos Bocas, con 340 mil barriles de crudo, “no será necesario comprar gasolinas en el extranjero, y antes de que yo termine vamos a ser autosuficientes”, con lo cual afirmó que se ayuda a los mexicanos en que la gasolina se pague a más bajo precio.

“Es para sentirnos como mexicanos orgullosos después de 40 años de no construirse una refinería, porque apostaron a comprar las gasolinas en el extranjero y ahora queremos la autosuficiencia energética, soberanía energética, por eso somos distintos y no saben cuánto orgullo tengo, mucho, y no solo es mi orgullo, esta dicha es de millones de mexicanos, están muy alegres con la transformación”, expresó.