Graban a Sandra Cuevas en una fiesta con alcohol en Garibaldi, pese a que está prohibido (Video)

Respecto al video de hoy:



1.- No me gusta el alcohol, sin embargo; que la gente beba una cerveza en #Garibaldi es una tradición.

2.- Quien me dio el beso se llama Alonso, mi pareja sentimental por varios años, con sus altibajos como cualquier relación; y el amor de mi vida. pic.twitter.com/zilaQyawsP