AMLO presenta la entrevista que le hizo Ricardo Rocha en 1996: "Televisa empezaba a abrirse"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como gran y extraordinario periodista recordó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Rocha, quien falleció este fin de semana. “Es una pérdida lamentable”, manifestó.

“De nuevo, extendemos, manifestamos, hacemos público nuestro pésame, y un abrazo a toda su familia y a sus amigos. Y dejó muchos alumnos, alumnas, en el periodismo, Ricardo. Entonces, sí, lo lamentamos”, expresó durante la conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario federal recordó una entrevista que Rocha le hizo en Tabasco, en 1996. “Era cuando lo de los pozos petroleros. Yo traigo aquí, ahí en esa entrevista, sí, la cura por el macanazo que me acababan de dar en ese entonces”.

“Era un momento en que Televisa empezaba a abrirse, todavía con Emilio Azcárraga Milmo, pero ya tenían el propósito, él, me consta, porque hablé con él antes de que muriera Emilio Azcárraga. Y ya Ricardo tenía más espacios para hacer este tipo de reportajes en Televisa, que era muy difícil que se abrieran esos espacios, ya con Ricardo empezaron a abrirse. Incluso la primera entrevista que me hacen como dirigente de un partido de oposición me la hace Jacobo Zabludovsky en Televisa, pero después de esto”, recordó.

En la entrevista difundida, Rocha preguntó a López Obrador si era consciente de las afirmaciones sobre la ilegalidad del bloqueo que encabezaba.

“Esta es la prueba de que es una causa justa la que estamos defendiendo, estamos en tierras indígenas chontales, esta es la verdad más íntima de Tabasco. Los chontales vivían arrinconados en los pantanos desde siempre, están aquí desde antes de la llegada de los españoles; ahora resulta que hay yacimientos petroleros extraordinarios y hay interés sobre esta zona, pero la gente sigue viviendo en la pobreza”, respondió el tabasqueño.

Argumentó que tenían invadidos los ejidos indígenas y causaban daños en cultivos y afectaban la actividad pesquera. “Pemex ha arruinado completamente toda la actividad pesquera. Entonces, se está pidiendo algo justo, de que haya una indemnización para los dueños de las tierras, ejidatarios constituidos. Aquí están”.

“Se le acusa, Andrés Manuel López Obrador, de manipular aquí a la población en general y manipular especialmente a la población indígena local, los chontales con beneficios partidistas, concretamente para el PRD, para su partido”, fue otro de los planteamientos que hizo el periodista.

“Los chontales no son niños, son mayores de edad, son hombres, mujeres que merecen respeto, gente muy consciente. Yo te pediría que mejor les preguntaras a ellos, o sea, qué opinan; te vas a dar cuenta de que la gente tiene muy claro el porqué de este movimiento”. Rocha también planteó: “No lo tratan bien, por cierto. Vi todos los periódicos, la mayoría…”.

El exdirigente perredista respondió: “Se gasta el gobierno de Tabasco nada más 100 mil millones de viejos pesos en pago de publicidad a medios de comunicación. Yo creo que uno de los negocios más lucrativos de Tabasco es el periodismo; desde luego, hay honrosas excepciones, hay un periodismo también objetivo, crítico, profesional, objetivo, pero hay mercaderes de la comunicación”.