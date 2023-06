Delfina Gómez “es una mujer incorruptible”, hará un buen gobierno en el Edomex : AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Delfina Gómez es incorruptible, de lo contrario no hablaría del tema y destacaría otras virtudes de la maestra que ganó las elecciones en el Estado de México; afirmó que “va a hacer un buen gobierno y espero lo mismo del gobernador de Coahuila (Manolo Jiménez)”.

“Es una mujer incorruptible, si no, no estaría tratando el asunto, estaría yo diciendo que tiene otros méritos, otras virtudes, no, es honesta y eso hace mucha falta, gobiernos honrados, honestos”, indicó.

También la describió como “una buena persona, es una mujer muy humana y honesta, íntegra”, pero acusó que “hicieron toda una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestamente un mal manejo en nóminas, puras mentiras”.

Hizo un recuento de la trayectoria magisterial y política de la maestra Delfina, de quien dijo que “es un ejemplo”. Inició dando clases en una escuela de Texcoco, después fue directora “y no estaba metida en cuestiones políticas, entonces la invitaron a ser candidata a la presidencia municipal y aceptó, y como era la maestra Delfina, conocida por todos y una buena persona, es una mujer muy humana y honesta, íntegra”.

Agregó que se continuarán con los proyectos entre el Estado de México y el gobierno federal, entre ellos el tren México-Toluca, el avance en vialidades y transportes hacia Ecatepec y otros municipios, además de que es el estado que más recursos federales recibe para los programas sociales, por tener el mayor número de población.

“Ella fue secretaria de Educación, pues vamos a impulsar mucho la educación pública (…) Que no se les olvide el compromiso que hacemos con la gente y que nuestro amo es el pueblo. No son los grupos de intereses creados, el pueblo manda y se debe mandar obedeciendo”, indicó.

En torno a los liderazgos partidistas de la oposición que dejaron a Alejandra del Moral para acudir a Coahuila, donde tenían más posibilidades de ganar, el presidente dijo: “No opino de eso, ya saben ustedes cuál es mi postura política, pero cada quien tiene su estrategia, nada más para… ¿se quieren reír?”, preguntó y enseguida difundió videos donde aparecen felicitaciones a la alianza opositora por creer que obtuvieron el triunfo en el Estado de México.