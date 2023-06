Comerciantes afectados por el incendio en mercado de Acapulco piden ayuda a AMLO

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Comerciantes, cuyos locales fueron consumidos por un incendio la madrugada del lunes en el mercado central de Acapulco, solicitaron ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador para reparar los daños y subsistir.

“Es mucho dinero lo que perdimos, demasiado, todo nuestro patrimonio. Es levantar el negocio, limpiarlo, pintarlo, llenarlo, es todo. Vamos a empezar de cero como hace 35 años”, expresó la Ramona Cruz, de Abarrotes La Güera, uno de los 525 locales reportados con pérdida total.

El siniestro fue reportado a la 1 y media de la madrugada de este lunes y fue controlado después de cinco horas con la ayuda de bomberos, soldados del Ejército, la Marina y ciudadanos. Hasta las ocho de la noche continuaban las labores de enfriamiento de la zona ubicada en la colonia Progreso.

La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación por el delito de daños a la propiedad.

El director de Mercados municipales de Acapulco, Ricardo Martínez Sánchez, informó que se contabilizaron 525 locales comerciales devastados, 354 de la nave central, 104 del área de sombrillas y 67 aledaños. Ninguna autoridad ha cuantificado la pérdida económica.

Desde la madrugada del lunes comerciantes afectados han tratado de solicitar ayuda a las autoridades ante la impotencia de no rescatar nada de sus locales. Por la tarde esperaban la atención personal de la gobernadora Evelyn Salgado y la alcaldesa Abelina López, quienes enviaron a sus secretarios generales.

Ambas autoridades dedicaron el lunes para viajar a la Ciudad de México y estar presentes en el cónclave de gobernadores y dirigentes de Morena, convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para felicitar a Delfina Gómez por su triunfo electoral en el Estado de México.

“Nosotros nos vamos con el mero presidente de la República. Si no nos hace caso aquí, la verdad, porque ya estuvo suave, ya no aguantamos esta situación, es mucho dinero lo que perdimos, demasiado, todo nuestro patrimonio”, declaró Romana Luz Leal este lunes.

Romana y su esposo eran dueños de Abarrotes La Güera, un pequeño negocio que les daba sustento desde hace 35 años y ahora los estudios de sus cuatro hijos.

Los comerciantes Sagrario y Fernando Pinzón también fueron testigos de cómo el fuego consumió su patrimonio. Cuando llegaron en la madrugada e intentaron entrar al mercado el fuego ya estaba incontrolable y soldados del Ejército no les permitieron pasar.

“Perdimos todo, todo nuestro patrimonio, no sabemos qué va a pasar. Ya no nos dejaron entrar, no pudimos hacer nada”, lamentó Sagrario.

El gobierno municipal y estatal, establecieron un horario de atención individual en grupos de 50 comerciantes, a partir de este martes y hasta el domingo en las inmediaciones del mercado.

El gobierno de Abelina López informó en un comunicado que con el padrón confirmado de afectados empezarán a fluir apoyos temporales de los tres niveles de gobierno como alimentos del DIF, proyectos productivos y programas de reactivación económica.

El secretario general del Gobierno del estado, Ludwing Marcial Reynoso ofreció a los comerciantes reconstruir las naves siniestradas.

De manera provisional se colocará un techado tipo arco en el área de estacionamiento pero después de que concluyan las labores de limpieza.