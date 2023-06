“Cosecha de Lluvia” cerrará el año con 62 mil 693 familias capitalinas beneficiadas: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El programa “Cosecha de Lluvia” en la Ciudad de México cerrará el 2023 con 62 mil 693 familias capitalinas beneficiadas con un sistema de captación pluvial instalado para uso doméstico; mientras que para el próximo año alcanzará la meta total de 80 mil viviendas, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En la UTOPÍA Atzintli de la alcaldía Iztapalapa, recordó que este programa forma parte del Programa Integral de Abastecimiento de Agua Potable, cuyo objetivo es cumplir el derecho humano al agua.

Acompañada de la alcaldesa Clara Brugada, agregó que, en lo que va de esta administración se han instalado 55 mil 821 sistemas de captación de agua pluvial en nueve alcaldías, entre las que destacan Iztapalapa con 10 mil 977, Milpa Alta con 21 mil 517; así como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La ventaja, dijo Sheinbaum, es que “en toda la época de lluvia prácticamente no dependen del agua que llega o no llegue. (...) Más o menos como seis, siete meses, por lo menos, no necesitan el agua, sino toda viene del agua de lluvia”.

Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente (Sedema), explicó que la captación pluvial acumulada con los sistemas actualmente instalados equivale a 500 mil metros cúbicos de agua por año, lo que también permite un ahorro en consumo de energía, similar al generado en 450 viviendas anualmente.

Ello, agregó, quita presión a la extracción de agua que se hace del acuífero en la ciudad y quita gasto de energía para la extracción en los pozos y la distribución en el sistema de bombeo y la red en general de la ciudad.

La funcionaria recordó que, en diciembre de 2022, este programa fue premiado por la Agencia Internacional de Medio Ambiente ICLEI - Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, en la categoría “Gobierno local con mejor gestión del agua”, por ser el más grande, en su tipo, que existe en el mundo, al integrar a la lluvia como parte del aprovechamiento y cuidado del agua.