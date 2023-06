AMLO: el método de la oposición para 2024 será "consultar con los mandamás" como Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El método para decidir la candidatura presidencial en la oposición será “consultar con los mandamás”, como Claudio X. González, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que dijo en Morena es por consulta.

“En el bloque conservador, ahí ya sabemos que van a consultar con los mandamás, con los oligarcas para buscar el acuerdo, como lo han hecho en los últimos tiempos. Por ejemplo, Claudio X. González papá tuvo una destacada participación con Fox, sobre todo en la imposición de Felipe Calderón, con el fraude electoral”, reprochó.

Dijo que también crearon un grupo de analistas además de “Pejeleaks y luego el Grupo Berlín, y todos aportaron muchísimo dinero. Ya el relevo estuvo a cargo de Claudio hijo, entonces empezó él a destacar como el jefe, y ya se convirtió en el jefe de todo el bloque opositor”.

El presidente cuestionó que le echen la culpa al presidente del PRI, Alejandro Moreno, o al dirigente del PAN, Marko Cortés, incluso a la gente, “en su actitud clasista de siempre, decir: ‘El pueblo no sabe, el pueblo es tonto’. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto; pero nadie habla de Claudio”, a quien señaló como traficante de influencias “y ahora aprendiz de político”, además de decir que “es el jefe de todo el bloque conservador y no ganan”.

#AMLO: Si Claudio X. González fuera realmente "empresario" y fuera gerente de una empresa, ya lo hubiesen corrido, él es el jefe de todo el bloque conservador, y NO gana. pic.twitter.com/nf8AU9PHhb — Ana Luisa (@HNoticiasMX) June 7, 2023

López Obrador indicó que los opositores no ganan elecciones porque ‘no conectan’, porque son clasistas, ofenden a la gente.

“¿Cómo le van a echar la culpa a la gente? ¿Qué, la gente quiere que siga la corrupción? ¿Qué, la gente quiere que los sigan ninguneando? ¿Qué, la gente quiere que se sigan robando el presupuesto unos cuantos? ¿Qué, la gente quiere que los sigan humillando? Pero ellos no se dan cuenta por su enajenación”, dijo.

Expuso que si actualmente Morena y aliados tienen las gubernaturas de 23 estados es “por el amor al pueblo, nada más. Ese es un consejo que les doy a nuestros adversarios del bloque conservador, que le tengan amor al pueblo, que no desprecien al pueblo, que sean humanistas, que no sean prepotentes, que no se sientan superiores, que dejen esas ínfulas de superioridad, el clasismo, el racismo. ‘Eres un naco’, ‘maloliente’, ‘indio patarrajada’, ¿qué es eso?”; con sus actitudes, señaló, violan derechos humanos.