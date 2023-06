Oposición impugna la nueva Ley de Ciencias ante la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oposición en el Congreso de la Unión presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; contra la Ley de ISSSTE en materia de vivienda; y contra la ley minera.

Ambas fueron aprobadas en fast track sin ninguna discusión en el Senado por Morena y aliados en lo que la oposición llama el “viernes negro”, durante la sesión que comenzó el 28 de abril y concluyó en la madrugada del día siguiente.

El Bloque de Contención en el Senado, integrado por los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, dio a conocer en un comunicado que presentó la impugnación ante la Corte.

“La acción en contra de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, busca proteger a más de mil 700 investigadores de instituciones particulares, por la discriminación que enfrentarían para recibir apoyos para la innovación e investigación, y a decenas de miles de estudiantes de universidades privadas que hoy pueden realizan sus estudios gracias al apoyo de Conacyt”, destacaron los opositores.

Asimismo, consideraron que es vital para el acceso a una educación de calidad, proteger la libertad de cátedra y de expresión para fomentar el pensamiento crítico de las y los estudiantes de educación superior; garantizar una adecuada coordinación entre las instancias públicas encargadas de la educación a nivel federal y estatal; y mantener a las fuerzas armadas en sus funciones constitucionales.

“Para ello, solicitamos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la suspensión de la aplicación de esta ley para evitar daños a la comunidad estudiantil, de investigadores y académicos”, sostuvieron.

En el comunicado se da a conocer que algunos senadores integrantes del Bloque de Contención decidieron no acompañar la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Minera, por lo que se solicitó a los grupos parlamentarios de oposición de la Cámara de Diputados, que fueran ellos los que presentaran esta impugnación ante la Suprema Corte.

Diputados del PAN dieron a conocer la impugnación contra la Ley Minera en su cuenta de Twitter.

En tanto, el líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, informó que diputadas y diputados del PRI, PAN y PRD presentamos la acción de inconstitucionalidad contra la ley de ciencias por atentar contra el debido proceso legislativo, el principio de democracia deliberativa, deliberación parlamentaria, seguridad jurídica y la legalidad.

“No permitiremos que sigan adelante estas reformas que constituyen un retroceso para el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología”, tuiteó.

El pasado 3 de junio los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados promovieron ante la SCJN acciones de inconstitucionalidad contra otras seis reformas legales del “viernes negro”, debido a violaciones en su proceso legislativo.

Aquel día fueron impugnadas las leyes Orgánica de la Administración Pública, la General de Bienes Nacionales; la de Derechos; de Turismo; de Aeropuertos; y de Aviación Civil, así como la reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Morena hizo una serie de dispensas de trámites, no buscó que los asuntos entraran a la discusión y votación; consecuentemente, no hubo conocimiento previo de parte de las y los legisladores en la Cámara de Diputados, por lo que no se contó con una deliberación democrática, ni en comisiones, ni en el pleno, argumentó la oposición.

En estos procesos, señala, no hubo análisis, turno a comisiones, dictamen, consenso de la mayoría de los integrantes de la comisión, estudio técnico ni reservas, por lo que con la dispensa de trámites se violó de manera flagrante el proceso legislativo.