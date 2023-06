Samuel García se destapa… para el 2030; así lo dijo

CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- El gobernador Samuel García se descartó para las elecciones presidenciales que se avecinan el próximo año, pero se apuntó para las que ocurrirán en un lejano 2030.

En entrevista con EFE, el mandatario de Movimiento Ciudadano dijo que si bien por ahora no buscará otra posición y esperará a terminar su mandato, no se descarta para suceder, dentro de siete años, al presidente que será electo.

“Ahí sí, pero Nuevo León va a ser mi carta de presentación, por eso quiero estar aquí concentrado”, indicó en la entrevista.

Afirmó que, en lo inmediato tiene que ocuparse de los problemas de la entidad: “Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, sobre todo este momento tan importante para Nuevo León requiere de un gobernador concentrado 100% en el estado, por lo que no me voy a engolosinar con el 2024”.

El mandatario emecista dijo conocer algunos sondeos de opinión que lo colocan entre los favoritos lo que le ayuda para el proceso sucesorio que se avecina, como el Ranking de Gobernadores de CE Research, que lo ubica en primer lugar nacional con 78% de aprobación.

Sin embargo, reiteró que no se desconcentrará de su actual encomienda con el pueblo nuevoleonés.

“Acabo de ver unas encuestas que me colocan en el primer lugar de popularidad de todos los gobernadores y también me han pasado algunas que estoy ya muy alto a nivel nacional, pero estoy concentrado en Nuevo León por lo pronto, yo no creo participar”, dijo a la agencia, en declaración que difunde la publicación Expansión.

Aunque en meses pasados Samuel dijo que se inscribía como posible candidato de MC a la Presidencia de México, de inmediato el dirigente de ese partido, Dante Delgado, lo ubicó en la realidad actual, al afirmar que no dejará la gubernatura para lanzarse a la campaña por la “silla grande”.