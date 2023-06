AMLO respalda a Samuel García sobre destitución del Fiscal de Nuevo León, Pedro Arce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien solicitó la destitución del encargado de la Fiscalía de Nuevo León, Pedro Arce.

García dijo que Pedro Arce fue impuesto por el PRIAN a raíz de la denuncia y renuncia el anterior titular de la Fiscalía.

López Obrador dijo que con “inteligencia que no es espionaje”, desde Palacio Nacional “yo me entero de todo y sé que lo están chantajeando. Y, además, yo conozco eso, porque lo padecí. Cuando era yo jefe de Gobierno”.

“Si en Nuevo León se votó por el gobernador, pues lo tienen que respetar, él es el titular del Ejecutivo y no chantajearlo. Porque si fuese… porque el gobernador está incumpliendo con la ley o hay actos de corrupción, pues sí, pero no es por eso”, afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

Agregó que se creó un grupo en el congreso local, donde García no tiene mayoría, por lo que “empiezan a imponerse en funciones que no les corresponde (…) no puede meterse a hacer obras. Entonces lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en la Cámara de Diputados, en el congreso local. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, no puede haber esos chantajes”.

Apuntó que lo peor de todo es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y pueden tener más fuerza que los gobernadores.

“Ayer, una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del gobierno del estado, tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes, ahí el poder de los poderes quieren serlo los legisladores de oposición, o sea, el bloque este, y esto afecta mucho a los ciudadanos”, cuestionó.