Con o sin el nombre de Mexicana, aerolínea de la Sedena comenzará a operar este año: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con o sin el nombre de Mexicana de Aviación, la nueva aerolínea comenzará operaciones este año y llevaría el nombre de “Maya”, aunque sería lamentable que trabajadores de Mexicana no aceptaran un acuerdo para comprar la marca, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Antes de que termine este año empieza a volar, empiezan a volar los aviones de la nueva línea, con o sin el nombre de Mexicana, porque tendríamos que buscar, ya estamos buscando que lleve el nombre de aerolíneas. Están viendo ahí si se le puede poner ‘Maya’, algo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad”, expuso el mandatario federal.

Insistió en el plazo de un mes para que los trabajadores acepten el acuerdo con el gobierno federal para que reciban entre 50 o 100 mil pesos cada uno por la compra de la marca.

“Es muy lamentable que se afecte a más de 6 mil trabajadores porque dos abogados llevan un caso de 200, de los 6 mil hay 200 que están pidiendo más que el resto (…) Mexicana de Aviación la entregó Fox a Gastón Azcárraga porque le ayudó en su elección. Entonces, cuando llega Fox a la Presidencia le entrega Mexicana de Aviación a este señor”, indicó.

Dentro del contexto, indicó que luego quiebra la empresa, le permiten quebrarla, “es el caso de empresas quebradas a empresarios ricos, que quiebran la empresa, pero ellos ya fueron rescatados o no tienen ningún problema”.

Recordó que lo mismo sucedió con la entrega que hizo Felipe Calderón de Aeroméxico “a quienes le ayudaron en el fraude electoral, Aeroméxico, y se quedó el pueblo, la nación, sin una empresa de aviación pública”.

López Obrador dijo que aún existe la posibilidad de comprar el nombre de Mexicana para rescatar la marca y hacer justicia a los trabajadores.

Reprochó que “de repente surgen estos abogados, o ya traían el asunto, de 200 que dicen: ‘Nosotros tenemos más derecho porque nosotros presentamos una denuncia’, aplicando aquello de que lo que es primero en tiempo es primero en derecho. ¿Y dónde queda la justicia? ¿Y dónde queda la equidad? Entonces, dicen los abogados: ‘No, de esos mil millones de la marca a nosotros nos corresponden 600 y 400, aproximadamente, a cinco mil 800. Es una injusticia, completamente”.

El presidente insistió en el llamado público a los trabajadores para que rectifiquen sobre el proceso judicial que siguen algunos trabajadores.

“Sí sería muy lamentable porque no van a resolver. ¿Cuándo va a llegar una empresa particular a comprarles la marca? O sea, nosotros lo estamos haciendo no sólo porque es Mexicana y porque tiene que ver con la tradición, es la línea aérea más importante de México”.

Expuso que a su gobierno no le correspondería cubrir los adeudos pendientes por el pago de pensiones, como informó Proceso en el número 2431, a lo cual respondió López Obrador: si hay responsables, afirmó, son Fox y Gascón Azcárraga.

“Es muy lamentable porque ¿cómo se le hace? Tienen ellos que presentar denuncias, los trabajadores, en contra de Fox, en contra del causante de la quiebra, en contra de jueces, magistrados, ministros, que no impartieron justicia, en contra de quien resulte responsable. Nosotros no tenemos responsabilidad, o sea, nuestro gobierno. O sea, esa información que dieron los abogados, si es cierta, no tiene que ver. O sea, no es una indemnización que el gobierno deba dar por ley, no”.

López Obrador explicó que su gobierno tomó esa decisión para ayudar a los trabajadores y se hizo una asamblea de todos en la que dijeron estar “muy contentos, pero la ambición y los abogados”... y reiteró el plazo de un mes.

“Ojalá y recapaciten porque sería muy bueno el que regresara Mexicana y que se entregara de manera equitativa, lo que vale, de acuerdo al estudio que se hizo, la marca a cada uno de los trabajadores”, dijo.