"No voy a designar a mi sucesor" ni al candidato de Morena, será el pueblo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Yo no voy a designar a mi sucesor, hay piso parejo y las cartas no están marcadas”, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el inicio del proceso para elegir candidato de Morena a la Presidencia para 2024.

Afirmó que aunque no tiene injerencia en las decisiones de Morena, sí se toma el tiempo “fuera de horas de trabajo” para asistir a cenas, como la que se dio este lunes en un restaurante del centro histórico de la Ciudad de México.

Ante la pregunta de si habrá premios de consolación para quien no escuche el canto de las sirenas, el presiente respondió que en esa reunión “estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México, continuidad con cambio. Es muy importante la unidad, que no haya rupturas, no tiene por qué haber, porque si es piso parejo, si no hay dedazo, si es el pueblo el que va a decidir en el caso de Morena con una encuesta ,porque así lo establecen los estatutos”.

López Obrador expuso que no hay necesidad de que existan elegidos.

“Yo no voy a designar a mi sucesor, va a ser el pueblo, tampoco voy a designar al candidato de mi partido, aunque ahora tengo licencia, a veces contribuyo, pero no en horas de labores, después de las ocho de la noche me reúno, no aquí, afuera”, indicó.

También afirmó que de su lado nunca “ha habido preferencia por nadie, no se han cargado los dados, las cartas no están marcadas, es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el carreo, la cargada”.

Luego de que esta semana el presidente mencionara por nombre solo a cuatro aspirantes a una candidatura de Morena, ahora citó a Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y a Manuel Velasco, del Partido Verde, además de volver a nombrar a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard.

El mandatario federal insistió en que el método de la encuesta ha probado su eficacia porque ha generado pocas rupturas y varias victorias, además de que evita que metan las manos y que impongan.

Además, dijo que hay resultados y son las 23 entidades donde gobierna Morena y aliados.

“Y, bueno, ahí están los resultados, no ha habido rupturas, muy pocas, muy pocas y triunfos, triunfos, ya no quiero seguir poniendo limón a la herida”, dijo en torno a lo que mantiene la oposición, que es minoría.

También pidió esperar a los criterios que resultaran del Consejo Nacional de Morena, “ahí van a decidir los consejeros, porque es el órgano de dirección del partido. Vamos a esperarnos al domingo”.