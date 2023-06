"Nos reservamos el derecho de admisión" en la mañanera, responde AMLO sobre amparo de Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En la conferencia matutina de Palacio Nacional se reservan el derecho de admisión a la senadora del PAN Xóchitl Gálvez, que aún con amparos para un derecho de réplica, el consejo es que haga sus propias mañaneras, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que por ser aspirante a candidata “es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, ¿no?, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro, que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea, ya sería el colmo, ¿no?, que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es extremo”.

Pero el presidente dijo que apenas es un procedimiento legal que llevará tiempo.

“Es un proceso que se está atendiendo en el Poder Judicial. Yo lo que le aconsejaría a la señora Xóchitl Gálvez es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera, a las 7:00 de la mañana, que esté ahí, que invite a Marko Cortés, a Creel, a Claudio X. González, que es el jefe de jefes ahí. Que tengan ellos”, determinó.

El mandatario federal expuso que el PAN ya habían anunciado que harían su conferencia, incluso, contrataron un espacio en un hotel de la Ciudad de México, “pero no aguantaron, o sea, porque no están acostumbrados a levantarse temprano, ¿no?, creo que estuvieron un mes, dos, tres semanas, sí. Pero la señora Xóchitl no, es tenaz, puede ser que mantenga la conferencia más tiempo”.

También habló de que existe un “bloque reaccionario, conservador y corrupto, pues es que les dé el amparo el Poder Judicial y que yo diga: ‘No. ¡Ah, incumple el amparo! ¡No respeta el Estado de derecho!’. Pues no es así, no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión”, concluyó.