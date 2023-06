Fox es un "hipócrita" y mentiroso, él se opuso a la Pensión para Adultos Mayores: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante la disputa que protagonizaron los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón sobre la autoría del programa de pensiones a adultos mayores, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Fox “no está exacto” y lo que dice es una “reverenda mentira, es muy hipócrita”.

“El presidente Fox no está exacto, eso que dice es mentira, es falso, cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la Ciudad él se opuso, incluso debe haber hasta grabaciones. Me acuerdo que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión, nunca han estado a favor de la pensión a los adultos mayores”, dijo.

Enseguida difundió un video de Fox cuando afirma que “cualquier pensión o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y nuestra economía a la quiebra”. López Obrador respondió: “¿Más claro? Y ahora este caradura… es que así son, no olviden la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra, no hay congruencia”.

“Imagínense Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel si no es cierto que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista, porque ahora resulta que ayudar a adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista (…) Esto que expresa, era un derroche darle pensión a los de la tercera edad, había que darle como sucedió el privilegio a Roberto Hernández de no pagar impuestos cuando vendió Banamex, eso no es populismo. Es el colmo”, indicó.

López Obrador recordó que cuando propuso elevar a rango constitucional la Pensión a Adultos Mayores todos los diputados del PAN votaron en contra y si lograron la aprobación con dos terceras partes fue por votos del PRI.

Entonces, el mandatario federal expuso de dónde surgió el señalamiento de que el PAN con Calderón fue quien comenzó con la entrega de estas pensiones. Explicó que desde que fue candidato a jefe de gobierno planteó que si ganaba daría una pensión para adultos de más de 70 años y antes de llegar al cargo su equipo hizo los censos y en los primeros días del gobierno, en enero de 2001, comenzaron la entregar de tarjetas para que la gente fuera a un centro comercial y adquiriera productos, sobre todo alimentos y enfocado a adultos mayores y se hizo universal.

“Como no teníamos mayoría en la Asamblea, el PRI y el PAN cuando presenté el presupuesto no sé si 2002 o 2003 me recortaron el presupuesto para las pensiones, sosteniendo lo mismo que sostenía en ese entonces y siguen sosteniendo los organismos financieros internacionales que los apoyos tienen que ser focalizados, no universales” y al reducir el presupuesto para que solo se entregara a los más pobres, “no lo publiqué y dije no lo acepto, porque tiene que ser universal”.

Después, dijo, “entraron en razón y se modificó y se volvió universal y ha sido una lucha constante”, pero después de las elecciones de 2006, “por quedar bien, se hace una propuesta y en el Congreso se aprueba un programa que se llamaba 70 y Más, que les entregaban creo que 500 pesos o 400, copiando y además pensando que con eso ya iban a tenernos, también focalizado, no universal”.

Agregó que al llegar al gobierno cumplió el compromiso de aumentar la pensión al doble y hacerla universal, pero consideró que por ser un programa muy aceptado y bien visto por la gente “estos oportunistas conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir ´fuimos nosotros´”.

El mandatario federal también recordó los casos de la candidata del PRI en Hidalgo Carolina Viggiano y del virtual gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, como quienes se han manifestado en contra de la entrega de apoyos sociales.

De Jiménez dijo: “ya al final de la campaña, al parecer que vi que se denunciaba el que había dicho que no estaba de acuerdo con la pensión a los adultos mayores, todo esto lo vamos aquí a plantear”.

El presidente insistió en mostrar el video de Jiménez con declaraciones contra la Pensión a Adultos Mayores o, en general, de programas sociales: “A ver si encontramos lo del candidato porque sí me interesa saber si es cierto o no, al candidato de Coahuila, casi al cierre de campaña, yo vi que se le cuestionaba por haberse pronunciado en contra de la Pensión a los Adultos Mayores y quise buscar después, pero dije ya, porque además ya era la veda y no iba yo a meterme a contestar en esos días, pero imagínense qué clase de cinismo”.

El ganador de las elecciones al gobierno de Coahuila expuso: “Jamás un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia” y López Obrador respondió: “Ese sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente en contra de la pensión, así piensan”, aunque después dijo que independientemente de las formas de pensar, que pueden ser distintas, deberán llevar una buena relación para la coordinación de gobierno.

El mandatario federal también criticó los dichos de quienes no estaban de acuerdo con la dispersión de recursos para programas sociales.

“Acuérdense lo que decían, mucho, para no dar nada a los pobres, decían: no les des pescado, enséñalos a pescar, pero si no hay río ni hay lagunas ni hay mares ni hay peces, claro, lo mejor es que se garantice el empleo, que haya buenos salarios y que la gente por sí misma pueda tener ingresos para satisfacer sus necesidades de educación, salud y otras”, cuestionó.