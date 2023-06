Las multas del INE no la detienen, dice Chertorivski sobre Sheinbaum y presenta otra queja

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Salomón Chertorivski Woldenberg, diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC) y aspirante a la jefatura de gobierno en el 2024, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la jefa del gobierno, Claudia Sheinbaum, por presuntas violaciones a las leyes electorales.

El exfuncionario de los gobiernos federal de Felipe Calderón y local de Miguel Ángel Mancera, explicó que desde el 2021 se han acumulado más de 125 quejas contra la mandataria local, pues “ha violado reiteradamente la legislación electoral de la ciudad y el país”,

Sin embargo, criticó en un comunicado que, pese a las multas y amonestaciones contra la morenista “nada de esto ha hecho que se abstenga de seguir participando y poniendo en riesgo la equidad de la contienda”.

El integrante de la bancada naranja acusó a Sheinbaum Pardo de usar fondos públicos para sus actos “propagandísticos” y pidió que se esclarezca el financiamiento de “los espectaculares, bardas, consultoras internacionales que contrata para su campaña, pautas en redes sociales y eventos, que sean transparentes”.

Claudia Sheinbaum, a la que ya no se le puede llamar Jefa de Gobierno, lleva meses en campaña dejando a nuestra ciudad abandonada y sus problemas sin resolver, por eso acudimos a presentar una queja ante el INE uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/XufrPmWfLj — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) June 9, 2023

Además, la culpó de desatender su cargo y de afectar a los capitalinos, “rompiendo su compromiso como servidora pública”.

De acuerdo con el diputado federal, una de las más recientes violaciones a la ley electoral de Sheinbaum Pardo ocurrió ayer, cuando participó en un “acto abierto de campaña” que generó caos vial en Santa Fe: “los vecinos al poniente de la ciudad me reportaban que estaban paradas y cerradas varias calles de la ciudad, mientras ella estaba teniendo un abierto evento de campaña con el Partido Verde”.

Detalló que la mandataria local vestía un chaleco verde y que “es un acto inocuo de campaña, en horario laboral de un funcionario público, que está penado por la ley”.

Según Chertorivski Woldenberg, con la queja presentada al INE busca generar un “predicamento” en la “equidad democrática” nacional y que el Instituto “imponga sanciones severas para que la ilegalidad en la que ha incurrido Sheinbaum Pardo tenga fin”.

“Si quiere hacer campaña, debe renunciar”

El diputado federal, Salomón Chertorisvky consideró que si Claudia Sheinbaum quiere hacer campaña “debe de renunciar y respetar los tiempos electorales; respetar lo que se puede decir y lo qué no; lo que puede hacer y lo que no para no caer en esos actos anticipados de campaña”.

Agregó que, de concretarse la solicitud de licencia para que la mandataria capitalina se separe del cargo, “dejará un cochinero”.

Por ello, añadió: “No debemos acostumbrarnos a este tipo de irregularidades, que afectan el proceso electoral del 2024 y la vida democrática del país, menos al tratarse de una aspirante a la candidatura presidencial que hace trampa”.

El exsecretario de Salud federal consideró que “hacer trampa, para alguien que pretende ser presidenta de nuestro país, que viole la ley constantemente, me parece que debe darle una desventaja, porque no podemos pensar que una persona tramposa pueda aspirar a ello”.

Finalmente, confirmó que el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la CDMX y la Presidencia de la República será elegido después de la Convención del partido el próximo 5 de diciembre. Mientras, advirtió, seguirán denunciando las “irregularidades y violaciones a la ley en las que incurran las y los funcionarios públicos del actual gobierno”.

