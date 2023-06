Vandalizan Rectoría en marcha de estudiantes contra director de la Facultad de Artes y Diseño

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma de México (UAM) marcharon a la Torre de Rectoría en Ciudad Universitaria para exigir la destitución del director de la Facultad de Artes y Diseño (FAD) y de tres profesores de la Preparatoria 3 “Justo Sierra”, así como mayor atención a las denuncias por violencia contra los alumnos.

Al llegar a “Las Islas”, un pequeño grupo de jóvenes encapuchados, identificados como el Bloque Negro, lanzó balas de pintura contra la Biblioteca Central y la Rectoría, además de realizar pintas. En la entrada de la torre también prendieron gasolina, lanzaron cohetones y escribieron consignas.

La UNAM dijo que presentará las denuncias penales correspondientes. Algunos manifestantes acusaron que fueron golpeados por elementos de Vigilancia universitaria.

Pasadas las 12:00 horas, diversos colectivos estudiantiles convocados por alumnos de la FAD iniciaron su recorrido por Ciudad Universitaria con pancartas que decían: “Fuera el director Mauricio por incompetente”, “La FAD desconoce a su director”, “#JusticiaporIetza”, “Si a la UNAM no le importan sus artistas, a nosotros no nos importa su prestigio”, entre otras consignas.

Estudiantes de distintas escuelas y facultades se movilizaron este viernes para exigir la destitución del director de la Facultad de Artes y Diseño, de tres profesores de la Prepa 3 y en demanda de la atención a las denuncias de violencia de género. | Video: Samanta Gómez @Saggo_ pic.twitter.com/1KZwsOOZ3Z — Proceso (@proceso) June 10, 2023

La primera parada del contingente fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde uno de los voceros llamó a realizar una manifestación “pacífica” y a no caer en provocaciones de los directivos o grupos de presión.

Ahí, enlistó algunas de las demandas de la movilización:

La destitución de Mauricio de Jesús Juárez Servín, director de la FAD. Destitución de los profesores de la Preparatoria 3: Luz Marina Castro, de Matemáticas; Daniel Calvillo, de Geografía; y María Gabriela, de Inglés, por el presunto acoso docente contra la alumna Ietza Abril Soler Cano, que la llevó a quitarse la vida el pasado 25 de abril. Expulsión de los agresores sexuales de los distintos planteles de la UNAM. Alto a la persecución de estudiantes que participan en movilizaciones.

Los estudiantes continuaron su recorrido al que se sumaban participantes, mientras algunas personas los observaban asombrados y los grababan con sus teléfonos celulares.

En la Facultad de Ingeniería los estudiantes gritaron: “¡No somos porros, somos estudiantes!”, “Si nos dejan pasar, no les vamos a romper ni un vidrio”, desde afuera de la reja principal. Y es que, cuando los directivos se enteraron de la marcha, cerraron todos sus accesos con candado y colocaron elementos de vigilancia en la entrada. Después de varios intentos en vano, los estudiantes siguieron su recorrido.

Así se alistaron estudiantes de la UNAM para marchar a la Torre de Rectoría y exigir la destitución del director de la Facultad de Artes y Diseño y la de tres profesores de la Prepa 3, así como la atención de denuncias por violencia de género. | Video: Samantha Gómez pic.twitter.com/agoyitareC — Proceso (@proceso) June 9, 2023

“Ietza, hermana, aquí está tu manada”

La siguiente parada de la marcha fue la Facultad de Medicina. Ahí, Liliana Cano tomó uno de los megáfonos y subió a una banca. Con la voz quebrada, dijo: “Soy la mamá de Ietza. Mi hija se quitó la vida”.

Luego, explicó que la joven de 15 años sufría el acoso docente de tres profesores, los mismos que varios alumnos de la Prepa 3 han acusado de maltrato estudiantil durante años. Por eso, como lo ha hecho desde la muerte de su hija, exigió justicia para ella y demandó que haya mayor preparación psicopedagógica para los docentes.

Antes de que la madre de Ietza bajara de la banca, los estudiantes las “abrazaron” a ambas con sus voces: “¡Ietza, hermana, aquí está tu manada!”, seguida del “¡No está sola, no está sola!”.

Araceli Osorio, madre de Lesvy Berlín Osorio, asesinada por su expareja sentimental el 3 de mayo del 2017 en los pasillos de CU, también acompañó a la marcha para hacer un recuento de los casos de violencia similares a los de su hija. Y acusó que, en la mayoría, las autoridades académicas los han considerado como suicidios, sin exigir una investigación profunda. La marcha en Ciudad Universitaria. Foto: Samantha Gómez

Confrontación en Derecho

Al llegar a la Facultad de Derecho, el “Pilar de la UNAM”, como la llaman con sarcasmo algunos estudiantes, las protestas subieron de nivel. Otra vez las puertas estaban encadenadas; sin embargo, integrantes del Bloque Negro saltaron una barda y lograron ingresar a las instalaciones.

Desde el interior, una trabajadora de la Facultad que mantenía la puerta cerrada intentó descubrir violentamente el rostro de uno de los encapuchados. Los manifestantes hicieron que se retirara y comenzaron a romper el candado con las herramientas que llevaban.

Tras varios intentos, la cerradura cedió y las puertas se abrieron dejando el acceso libre. Entonces, hicieron pintas, hubo algunas confrontaciones verbales con trabajadores y denunciaron públicamente a los representantes jurídicos de los distintos planteles.

Antes de seguir, los encapuchados de negro rompieron vidrios, pegaron dibujos con engrudo y estamparon sus manos con pintura roja sobre los muros, en los cuales escribieron: “No queremos más negligencias”. Otros rompieron el cristal de una máquina de dulces y la saquearon. El contingente. Foto: Samantha Gómez

“Jardín de denuncias” y más violencia

La marcha concluyó en “Las Islas”, el conocido espacio verde abierto detrás de la Torre de Rectoría, donde algunos de los participantes instalaron un “Jardín de denuncias”.

En el pasto “sembraron” narraciones de los casos de violencia que han vivido dentro de la UNAM o con miembros de la comunidad. Luego, plantaron flores de papel con nombres y fechas.

“Said Gabriel… (Prepa 6 - Polakas) Abusó de mí cuando tenía 15 años. Me violó varias veces en el paro de 2020 en Prepa 6. Sus amigos activistas fueron cómplices. Me arruinaste la vida y me robaste la confianza”, decía una de las denuncias.

Mientras los estudiantes terminaban la manifestación pacífica, integrantes del Bloque Negro dispararon “balas” de pintura contra la Biblioteca Central y pintaron consignas en sus escaleras.

Otros fueron hasta la puerta de la Torre de Rectoría, contra la que lanzaron proyectiles explosivos y más “balas” de pintura disparadas con “rifles”; rompieron vidrios, rociaron gasolina y prendieron fuego. Exigían que algún representante de la UNAM saliera a recibir su pliego petitorio, pero eso no ocurrió.

Estudiantes de la UNAM concluyeron su marcha frente a la Rectoría. Tras leer su pliego petitorio, un grupo de encapuchados detonó cohetones en la entrada del edificio y lanzó balas de pintura y realizó pintas en el edificio de la Biblioteca Central. Video: Samanta Gómez @Saago_ pic.twitter.com/OCejpftz09 — Proceso (@proceso) June 9, 2023

Cuando el contingente ya se había disuelto, algunos de los asistentes denunciaron que fueron golpeados por los elementos de Vigilancia UNAM. Un estudiante de Preparatoria contó que éstos les tomaron fotos mientras ellos se retiraban las capuchas.

Agregaron que, al cuestionarlos por las fotos, éstos los golpearon, los amedrentaron y les quitaron sus credenciales universitarias. Acusaron que algunos fueron llevados a las oficinas jurídicas de la Facultad de Psicología y que a otro de sus compañeros lo obligaron a subir a la cajuela de una patrulla y presuntamente lo llevaron al Ministerio Público.

UNAM presentará denuncias

Horas después de la marcha, la UNAM emitió un comunicado en el que acusó que 20 personas encapuchadas realizaron acciones “vandálicas” en CU y lanzaron pintura al mural de la Biblioteca Central realizado por Juan O’Gorman.

Destacó que arrojaron “petardos y bombas molotov” contra la entrada principal de la Torre de Rectoría, dejando un saldo de un manifestante con quemaduras.

En el documento, la máxima casa de estudios del país acusó que dichos actos fueron hechos por un “reducido grupo infiltrado” dentro de la marcha. Y destacó: “La Universidad Nacional hace notar la participación de personas ajenas a nuestra comunidad, que buscan alterar el ambiente de tranquilidad, propicio para el trabajo académico, con fines a todas luces desestabilizadores”.

Por ello, anunció que presentará denuncias contra los probables responsables y brindará a las autoridades las evidencias necesarias para que se investiguen los hechos y se castigue a los “agresores”.

Sobre las peticiones de los alumnos, la UNAM dijo que los estudiantes de la FAD no entregaron el pliego petitorio debido a que “exigían que fuera la persona del rector quien les recibiera el documento. Por la tarde se dispersaron”.