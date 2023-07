AMLO presume que hoy no existe un narcoestado en México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En México hoy no existe un narcoestado como se padeció anteriormente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mensaje que lanzó para “que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico”.

En el Zócalo de la Ciudad de México también afirmó que “a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos”.

Por la labor en su gobierno también agradeció a todos los servidores públicos que lo han acompañado “para lograr una sociedad mejor, más justa, más libre, más democrática, más independiente”.

Para hablar de un “´México proletariado con cabeza y dirección horizontal y colectiva’” el presidente recordó:

“Una vez, un maestro mayor en un municipio de Querétaro, cuando empezábamos nuestro movimiento, lleno de sentimientos tomó la palabra. Y él había participado en el movimiento de José Revueltas, y en ese entonces el maestro Revueltas escribió un ensayo que lo tituló El proletariado sin cabeza. Y el maestro en esa ocasión en Querétaro —desde luego, ya había fallecido Revueltas— le habló, lo invocó y le dijo: ‘Maestro, le doy la noticia de que ya no va a haber en México un proletariado sin cabeza, ya hay dirección horizontal, colectiva’”, dijo.